Nova magnetska metoda mogla bi uskoro uštedjeti pacijentima s bubrežnim kamencima opetovane i bolne zahvate. Navedenu metodu razvili su Joseph Liao i njegov tim s američkog Sveučilišta Stanford, a tehnika koristi magnetski gel i žicu za učinkovitije prikupljanje fragmenata kamenaca u odnosu na postojeće tradicionalne metode.

Bolne zahvate mogla bi zamijeniti magnetska preciznost

Uobičajene metode često se oslanjaju na lasere ili ultrazvuk za razbijanje kamenaca na manje dijelove, nakon čega se fragmente uklanja pomoću žičane košarice umetnute kroz uretru. Međutim, ponavljanje takvog postupka može oštetiti tkivo i često ostavlja fragmente, jer oko 40 posto slučajeva rezultira preostalim komadićima koji mogu izazvati nove kamence.

U potrazi za potpunijim i manje invazivnim rješenjem, Liao i njegov tim prethodno su stvorili magnetski gel koji prekriva fragmente bubrežnih kamenaca, omogućujući da se privuku prema magnetiziranoj žici.

Obećavajući rezultati na životinjama

U svojoj najnovijoj studiji objavljenoj u časopisu Device i provedenoj na četiri svinje, Liao i njegov tim su u bubreg životinja umetnuli desetine fragmenata ljudskih bubrežnih kamenaca prije primjene gela. Magnetska žica, vođena kroz uretru, uspješno je prikupila više fragmenata odjednom.

To je kao da pomoću štapa izvučete hrpu fragmenata kamenaca, tako da možete ukloniti veliku količinu odjednom, kaže Liao za New Scientist.

Manja šteta, veći potencijal

Navedeni magnetski uređaj je prikupio fragmente svih veličina, potencijalno minimalizirajući traumu bubrega i uklanjajući preostale komadiće. To je vrlo obećavajući pristup, kaže za New Scientist Veronika Magdanz sa Sveučilišta Waterloo, koja nije bila uključena u studiju.

Nijedna od svinja nije pokazala nuspojave od gela. To je vrlo dobra vijest. Postupak nije toksičan i ni na koji način štetan, dodaje Magdanz.

Liao i njegov tim planiraju započeti ispitivanja na ljudima unutar godinu dana.