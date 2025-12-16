Američki automobilski div Ford objavio je da će otpisati oko 19,5 milijardi dolara u neprofitabilnom poslovanju s električnim vozilima, naznačivši pomicanje težišta proizvodnje na hibridne modele, posebno u segmentu kamioneta.

Nakon uspjeha Tesle veliki američki proizvođači automobila, uključujući General Motors, Ford i Stellantis uložili su milijarde dolara u proširenje ponude električnih vozila, zacrtavši i elektrifikaciju popularnih kamioneta.

No, Amerikanci su bili suzdržani prema električnim kamionetima i prodaja nije ispunila očekivanja.

Udarac im je zadala i odluka predsjednika Donalda Trumpa o ukidanju poreznih olakšica za kupnju električnih vozila od 7.500 dolara.

Odjel za električna vozila niže gubitke

Ford je zato odlučio restrukturirati poslovanje s električnim vozilima i ugasiti potpuno električnu verziju velikog pick-upa F-150. Upravo taj kamionet spada među najpopularnija vozila na američkom tržištu i Ford sada namjerava prebaciti težite na njegovu hibridnu verziju i usmjeriti električnu ponudu na manje modele.

Električni automobili u posljednje vrijeme čine oko pet posto Fordovog poslovanja, a još krajem rujna, pred gašenje poreznih poticaj bili su činili oko 12 posto, rekao je glavni izvršni direktor Jim Farley za CNBC.

Fordov odjel električna vozila niže gubitke iz kvartala u kvartal, a kompanija ih nadoknađuje zaradom na komercijalnim i vozilima s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Od sljedeće godine Ford planira koristiti novu platformu vozila za proizvodnju pristupačnijih električnih automobila, po cijeni od 30.000 dolara. Prijelaz na hibridna vozila treba bi otvoriti tisuće novih radnih mjesta u Sjedinjenim Državama, rekao je Farley.