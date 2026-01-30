Iako je tržište pametnih telefona dinamično te je konkurencija na njemu prilično velika, tijekom posljednjih deset i više godina dvije kompanije konstantno dominiraju. To su, naravno, Apple i Samsung. Ta se dominacija nastavlja i dalje, što pokazuju podaci Counterpointa o najprodvanijim telefonima u 2025. godini.

Među top 10 najprodavanijih telefona u svijetu, nalaze se samo Appleovi i Samsungovi uređaji, pri čemu Apple drži prve četiri pozicije i sedam od deset. Ovih deset modela zauzima skoro petinu (19 posto) svih telefona prodanih u svijetu prošle godine.

Slično kao i godinu dana ranije

Još jedna zanimljivost jest što je lista prvih pet najprodavanijih pametnih telefona slična kao i 2024. godine, odnosno nove generacije istih modela sada drže iste pozicije. Najprodavaniji telefon prošle godine tako je bio iPhone 16, nakon njega slijedi iPhone 16 Pro Max pa iPhone 16 Pro, dok se na četvrtom mjestu nalazi iPhone 17 Pro Max. U 2024. godini taj je poredak bio - iPhone 15, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro te iPhone 16 Pro Max.

Na petom mjestu 2025. nalazi se Samsungov telefon Galaxy A16 5G, dok je godinu dana ranije tu poziciju držao njegov prethodnik A15 5G.

Posebno su impresivne brojke za model iPhone 17 Pro Max (i 16 Pro Max godinu dana ranije) jer se ovaj telefon u prodaji pojavio u rujnu prošle godine te je za njim vladala tako velika potražnja da je za samo nekoliko mjeseci uspio postati četvrti najprodavaniji telefon na svijetu.

Što se donje polovice top 10 telefona tiče, na šestom mjestu nalazi se Samsungov Galaxy A06 4G, zatim iPhone 17, iPhone 15, Galaxy S25 Ultra, dok deseto mjesto pripada iPhoneu 16e.

Prema analitičaru Counterpointa Harshitu Rastogiju, u Appleu mogu biti posebno zadovoljni s potražnjom za modelima iz serije iPhone 17 za kojima je u posljednjem tromjesečju (kada su se ti telefoni u biti i pojavili u prodaji) zabilježena 16 posto veća potražnja u odnosu na isto razdoblje 2024. i stariju generaciju istih modela. Također, naglasio je i veliku potražnju za najjeftinijim modelom te je iPhone 16e dodatno utjecao na odličnu prodaju Appleovih telefona.

Bit će zanimljivo vidjeti kakva će biti situacija na tržištu pametnih telefona ove godine. Naime, kako smo već više puta pisali, zbog nedostatka memorije očekujemo poskupljenja brojnih uređaja, uključujući i nove modele pametnih telefona. Pri tome bi najveći utjecaj trebao biti na jeftinijim telefonima i uređajima srednje kategorije, što ide u koristi flagship modelima poput iPhonea Pro i Samsungovih Galaxy S Ultra modela koji bi tako mogli zauzeti još veći udio na tržištu.

Izvor: Tech Spot