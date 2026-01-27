Već samo pet minuta kretanja dnevno ili pola sata manje sjedenja može produljiti život pokazuju podaci s nosivih uređaja analizirani na više od 100 tisuća ljudi globalno.

Tim sa Norveške škole sportskih znanosti analizirao je podatke s nosivih uređaja više od 130.000 odraslih osoba te usporedio 20 posto najmanje aktivnih sudionika s ostatkom populacije, pri čemu je iz usporedbe isključeno 20 posto najaktivnijih.

Primjenom statističkih modela norveški znanstvenici su procijenili kako bi male promjene u navikama mogle utjecati na rizik smrtnosti kod pojedinaca.

Male i realne povećane količine umjerene do snažne tjelesne aktivnosti od 5 minuta dnevno mogle bi spriječiti do 6 posto svih smrti među najmanje aktivnima te 10 posto svih smrti u općoj populaciji, pišu znanstvenici u istraživanju koje je objavljeno u stručnom časopisu The Lancet.

Dodaju i da smanjenje sjedilačkog vremena za 30 minuta dnevno može spriječiti manji, ali i dalje značajan udio smrti u oba rizična scenarija.

Istraživali smo isključivo ukupnu smrtnost, stoga bi buduća istraživanja trebala obuhvatiti i druge zdravstvene ishode, navode autori navedene studije.

Potrebna su dodatna istraživanja koja koriste objektivno mjerenje tjelesne aktivnosti u niskodohodovnim i srednje dohodovnim zemljama, gdje se dobna struktura, razina tjelesne aktivnosti i opterećenje bolestima razlikuju od onih uključenih u ovo istraživanje, napominju norveški znanstvenici.

Daniel Bailey, znanstvenik koji se bavi sjedilačkim ponašanjem na Sveučilištu Brunel u Londonu i koji nije sudjelovao u istraživanju, kaže da je svaka tjelesna aktivnost bitna.

Jasna poruka koju želimo prenijeti jest da se svako kretanje računa i da najveće zdravstvene dobitke ostvarujemo kada neaktivne ljude potaknemo na barem neku tjelesnu aktivnost. Stoga liječnici obiteljske medicine, donositelji politika ili javne kampanje mogu i trebaju podupirati pacijente i širu javnost u uvođenju ovih relativno malih promjena kao početne točke, koje potom mogu potaknuti daljnje povećanje razine aktivnosti, kaže Bailey u razgovoru za Science Media Centre.

