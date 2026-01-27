Policija gotovo svakodnevno izvještava o cijelom nizu prijevara koje započinju na isti način - telefonskim pozivom.

Tako je i u Policijskoj postaji Gospić zaprimljena prijava 44-godišnjaka da je na svoj mobitel zaprimio poziv od nepoznate osobe koja mu je ponudila ulaganje u kriptovalute gdje bi za određeni ulog ostvario dobit, a nakon čega je pozivatelj putem jedne aplikacije neovlašteno pristupio podacima i uređaju oštećenoga i izvršio isplatu u iznosu od 400 eura.

Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja kaznenog djela.



Kod prijevara oko ulaganja počinitelji najčešće žrtve kontaktiraju telefonski s različitih pozivnih brojeva, a često ih upute na lažne internet stranice za ulaganje koje djeluju legitimno.

Potom od osoba traže instaliranje aplikacije koja omogućuju kontrolu nad vašim računalom ili mobitelom, nakon čega pristupe aplikaciji Internet ili mobilnog bankarstva i isplate novac s bankovnog računa, pojašnjavaju iz policije.

Kako bi to izbjegli, građani bi trebali biti izuzetno oprezni prilikom javljanja na telefon, pogotovo ako poziv dolazi sa nepoznatog broja.

Također, nepoznatim osobama ne treba davati nikakve povjerljive osobne podatke, slati fotografije osobnih isprava, bankovnih kartica ili im otkrivati jednokratne lozinke mobilnih aplikacija namijenjenih plaćanju ili internetskom bankarstvu.

U slučaju da ste takav poziv primili i podijelili podatke, najbolje je obratiti se policiji.