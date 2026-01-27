Jedna od aktualnih tema tehnološke industrije krajem prošle godine bila su - poskupljenja. Zbog velike potražnje za memorijom potrebnom za AI infrastrukturu došlo je do velikog poskupljenja memorije, kao i njene nestašice za telefone, tablete, računala itd. Zato stručnjaci već neko vrijeme upozoravaju kako će ovo biti godina poskupljenja, odnosno kako tijekom 2026. možemo očekivati da će cijene potrošačke elektronike biti sve veće.

No ti se problemi neće odnositi samo na telefone, računala i slične uređaje, već i na sve one kategorije proizvoda u kojima se koriste čipovi i memorija. Među inim, problemi se očekuju i u - automobilskoj industriji.

S obzirom na to da se moderne automobile odavno nazivan računalima na kotačima, jasno je i zašto će i vozila imati problema s nestašicom memorije i poskupljenjima. Naime, opcije poput naprednih sustava u vožnji (ADAS), infotainmenta, sigurnosne elektronike, kao i sustava autonomne vožnje i drugih zahtijevaju različite čipove i memoriju.

Najgore će proći automobilska industrija

Svi koji su prije nekoliko godina naručivali nove automobile itekako dobro znaju što znači nestašica čipova, odnosno komponenata za proizvodnju jer su morali jako dugo vremena čekati na isporuku svog novog ljubimca na 4 kotača. Čini se kako bi se slična stvar mogla dogoditi i sada. Naime, prema nedavnoj analizi S&P Globala, povećanje potražnje AI podatkovnih centara za čipovima i memorijom utjecat će na povećanje cijene između 70 i 100 posto, a nestašice koje se očekuju mogle bi potrajati čak 2 godine. Pri tome, upozoravaju na Bloombergu, najgore bi mogla proći upravo automobilska industrija.

Nestašice i poskupljenja dolaze u prilično nezgodnom trenutku za proizvođače automobila jer se oni suočavaju s novim carinama, kao i rastućim cijenama drugih materijala i komponenti. Zbog toga su sve manje voljni same apsorbirati te dodatne troškove, što znači da bi ih mogli prebaciti na potrošače. Dakle, to bi značilo da bi cijene automobila mogle dodatno skočiti tijekom sljedećih mjeseci i godina.

Kako objašnjavaju na Gizmodu, dio proizvođača automobila razmišlja o načinima na koji bi mogli smanjiti troškove proizvodnje, a neki su pri time prilično kreativni. Tako je nedavno izvršni direktor Fiata Olivier François komentirao kako je njegova tvrtka otvorena za smanjenje maksimalne brzine njihovih malih gradskih automobila kako bi zaobišli zakone EU i korištenje ADAS sustava i time smanjili troškove proizvodnje automobila. Naime, on tvrdi kako ADAS sustavi prvenstveno utječu na sigurnost vožnje pri velikim brzinama, no njihova vozila poput Pande i modela 500 napravljena su prvenstveno za gradsku vožnju tako da takvi sustavi, koji podižu cijenu automobila, u biti nisu potrebni.