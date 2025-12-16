Oni koji u budućnosti namjeravaju kupiti novi pametni telefon ili računalo mogli bi osjetiti neke od negativnih utjecaja umjetne inteligencije na ova tržišta, o kojima se sve do nedavno nije niti razmišljalo. Jedna stvar, a o njoj smo već pisali, odnosi se na - poskupljenja. AI nije samo gladna struje, već i grafičkih kartica i memorije, a kako je proizvođačima financijski isplativije raditi memoriju za AI sustave u odnosu na telefone, konzole i računala, već sada se osjeti nestašica koja bi u budućnosti samo trebala biti izraženija.

Velika potražnja uz smanjenu ponudu znači da će cijena memorije porasti, a iako će proizvođači pokušati napraviti sve što mogu kako se taj dodatni trošak ne bi prebacili na kupce, čini se kako će biti jako teško izbjeći poskupljenja telefona, računala i konzola.

Nepopularno rješenje

Jedno rješenje, čini se, ipak postoji, no riječ je o kompromisu koji mnogima neće dobro sjesti, a pitanje je hoće li to zaustaviti ili samo smanjiti poskupljenja.

Naime, telefoni i drugi uređaji potrošačke elektronike mogli bi imati - manje memorije. Informacije koje kruže internetom kažu kako će možemo očekivati manje telefona s 12GB memorije, dok bi tu prazninu mogli popuniti telefoni sa samo 4GB memorije. Ista je stvar i s modelima sa 16GB memorije - očekuje se kako će količina memorije u njima smanjiti, dok oni koji će i dalje htjeti najjače modele to morati platiti više nego danas. Pitanje je samo koliko više.

Ista stvar se može očekivati i na tržištu računala. Ne treba očekivati kako će jeftiniji modeli s 8GB RAM-a imati manje memorije, no zato bi računala srednje kategorije, umjesto dosadašnjih 12 ili 16GB mogli imati 8GB, što bi moglo utjecati na njihove performanse. Što se tiče uređaja više kategorije, i tu se očekuje promjene - npr. kompanije bi u takva računala, umjesto 32 ili 64GB memorije, stavljati 16GB memorije.

Teško je predvidjeti kako će se ovo tržište kretati u budućnosti jer je jasno kako će potreba za AI sustavima konstantno rasti i pitanje je hoće li ponuda uspjeti sustići potražnju, što bi moglo stabilizirati situaciju, po pitanju dostupnosti memorije, kao i cijene ili će fokus i dalje biti na umjetnoj inteligenciji, što znači da bi se poskupljenja mogla nastaviti i u budućnosti.

Izvor: Tech Spot