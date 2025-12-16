Svemirska tehnologija doživjela je veliki procvat posljednjih desetak i više godina. Danas privatna kompanija šalje astronaute na ISS te svakih nekoliko dana šalje rakete u svemir, broj satelita značajno se povećao, lansirana je i nova svemirska postaja, dok su planovi o povratku na Mjesec i osvajanju Marsa sve ozbiljniji.

No takva pojačana svemirska aktivnost nosi i različite izazove i probleme, a o čemu je riječ možemo vidjeti na nedavnom primjeru kada je umalo došlo do sudara SpaceX-ovih satelita Starlink s kineskim satelitom. Oni su se približili jedan drugom na udaljenost od samo 200 metara, no srećom nije došlo do nesreće koja bi, upozoravaju stručnjaci, mogla izazvati nove probleme.

Kesslerov sindrom

Sudari satelita na jednom bi mogli dovesti do tzv. Kesslerova sindroma, nazvanog po znanstveniku Donaldu J. Kessleru. On je još 1978. godine opisao potencijalni scenarij u kojem je gustoća objekata u niskoj Zemljinoj orbiti toliko veliki da dolazi do sudara koji generiraju sve više svemirskog smeća, što na kraju dovodi do domino efekta i neprestanog stvaranja novih krhotina zbog kojeg će orbita postati opasna za satelite, astronaute i buduće svemirske misije.

Kao najveći problem zbog kojeg dolazi do ovakvih situacija naglašava se - nedostatak koordinacije između svemirskih organizacija zaduženih za lansiranje i upravljanje satelitima. Na to je upozorio Michael Nicolls, jedan od potpredsjednika za Starlink u SpaceX-u. Većina rizika rada u svemiru proizlazi iz nedostatka koordinacije između satelitskih operatera - to se mora promijeniti, napisao je na platformi X.

Nužna je koordinacija

Objasnio je da, koliko je njima poznato, nije provedena nikakva koordinacija s postojećim satelitima postavljenim u svemiru, zbog čega je i došlo do približavanja satelita na samo 200 metara i to na visini od 560 km. Da je došlo do približavanja satelita, koje je moglo završiti i nesrećom, potvrdili su i iz kompanije CAS Space, koja je lansirala raketu sa satelitima, no oni nisu prihvatili odgovornost za tu situaciju, naglašavajući kako je do incidenta došlo gotovo 2 dana nakon odvajanja tereta od rakete, što znači da je njihova misija već završila.

Kao i SpaceX, i iz ove kompanije su naglasili koordinaciju operatora satelita, što je od krucijalne važnost kako bi se izbjegli potencijalni sudari u budućnosti. Na njihov odgovor nadovezao se Nicolls, napisavši kako se veseli koordinaciji za buduća lansiranja te se nadamo kako neće sve ostati na dopisivanju putem društvenih mreža, već da će se takva suradnja doista i uspostaviti i time smanjiti mogućnost svemirskih nesreća.

Izvor: The Independent