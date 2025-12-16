Ranije ove godine stručnjaci su govorili o velikom Appleovom planu koji bi tri godine za redom trebao donijeti po jedan drukčiji model iPhonea s kojim kompanija namjerava oduševiti obožavatelje i povećati prodaju telefona. Prvi taj korak jest iPhone Air, telefon o kojem se toliko govorilo, a na kraju se pokazao kao priličan fijasko. Tanki telefon na kojem je Apple morao napraviti određene kompromise nije privukao pažnju korisnika pa je njegova proizvodnja smanjena, odnosno čak i potpuno obustavljena.

Usprkos tome, Tim Cook i ekipa nemaju previše razloga za nezadovoljstvo jer se ostali modeli nove serije iPhonea odlično prodaju pa bi Apple čak mogao preskočiti Samsung i zauzeti prvo mjesto na tržištu pametnih telefona ove godine.

20 godina iPhonea

Drugi korak tog plana uključuje iPhone Fold. Apple ima velika očekivanja i od tog uređaja, no s obzirom na to da će njegova cijena biti viša od 2 tisuće dolara, jasno je kako prodaja neće biti velika.

Treći korak tog plana je model za dvadesetu godišnjicu predstavljanja iPhonea, što će biti u rujnu 2027. O tome telefonu već smo pisali, a sada su objavljene nove glasine oko toga što možemo očekivati.

Ekran koji Apple priprema za tu generaciju navodno bi trebalo biti četverostrano zakrivljen tako da bi u biti trebao zauzimati cijeli prednji dio telefona. Dakle, uopće neće biti rubova oko ekrana, već će biti u potpunosti zakrivljen. Također, na tom modelu iPhone ne bi trebalo biti Dynamic Islanda, niti vidljivog senzora za FaceID tako da će to biti Appleov prvi all-screen telefon. Ako se pokaže kako je kamera smještena ispod ekrana dovoljno kvalitetna (što je do sada bilo problematično) te ako se ovaj telefon pokaže popularnim, možda će i druge kompanije krenuti istim smjerom, odnosno s razvojem takvih telefona.

Prije nego spomenute novitete predstave na modelu iPhonea 2027. godine, Apple bi ih prvo mogao upotrijebiti na modelima iPhone 18 Pro i Fold. Kompanija je već počela s testiranjem takve tehnologije i kamere smještene ispod ekrana za spomenute modele, no ako ne budu imali zadovoljavajuće rezultate, vjerojatno neće žuriti, već će nastaviti s razvojem i usavršavanjem kako bi kamera i FaceID senzor ispod ekrana bili spremni za rujan 2027. za iPhone koji će, prema izvještaju na stranici BGR, imati "najfuturističkiji dizajn" od svih Appleovih telefona do sada.