Prije nekoliko mjeseci mediji su objavili veliki Appleov plan na mobilnom tržištu koji uključuje tri velika koraka. Prvi od tih tada najavljenih koraka jest iPhone Air, najtanji Appleov telefon do sada koji se prije nekoliko dana pojavio u prodaji.

Sljedeći korak odnosi se na preklopni model, nakon čega možemo očekivati uređaj kojem bi ekran izgledao poput vodopada, na kojem ne bi bilo mjesta za hardverske ureze ili rupice u zaslonu za kamere i druge senzore.

O preklopnom iPhoneu Foldglasine kruže već neko vrijeme, a što konkretno Apple priprema trebali bi saznati za godinu dana, odnosno sljedećeg rujna tijekom predstavljanja generacije iPhone 18. Neke informacije o ovom uređaju krajem prošlog tjedna objavio je poznati analitičar Mark Gurman. Prema njemu, novi iPhone Fold bi trebao izgledati kao spojena dva modela Aira tako da bi trebao biti tanji od konkurentskih modela Pixela 10 Pro Fold (10.8mm) i Galaxyja Z Fold7 (8.9mm). Drugi poznati analitičar koji godinama prati Apple i također ima odlične izvore u industriji Ming-Chi Kuo, vjeruje kako će iPhone Fold, kada se otvori, biti još tanji u odnosu na model Air - samo 4,5 mm.

Tanak i izdržljiv

Kako se iPhone Air pokazao prilično izdržljiv (zadovoljio je rigorozna testiranja na stranici JerryRigsEverything te iFixIt-a), slično onda možemo očekivati i od iPhonea Fold. Poput Aira, Gurman kaže kako će i Fold biti napravljen od titanijuma te će biti prilično zanimljivo usporediti ovaj uređaj s konkurentima na tržištu. S obzirom na to da je iPhone Air dobio solidnu ocjenu (sedmica) za mogućnost popravka nakon što su ga rastavili na iFixitu, slično možemo očekivati i od Appleova preklopnika.

Ako i iPhone Fold dobije istu ili sličnu ocjenu, upravo bi izdržljivost mogla biti njegova najveća prednost u odnosu na konkurente na ovom tržištu, komentirali su na The Vergeu. Naime, iFixit je spomenutim modelima Pixel Fold i Z Fold7 dao ocjenu od samo 3, što znači da ih je prilično teško popraviti. To svakako nije dobra vijest za uređaje koji su ionako osjetljiviji, odnosno nisu toliko izdržljivi kao i klasični pametni telefoni.

Iako tek treba vidjeti kako će model Fold izgledati i kakve će biti njegove opcije, na temelju dosadašnjih glasina možemo zaključiti kako će to biti hardverski moćan i prilično izdržljiv uređaj koji će biti zanimljiv ljubiteljima Applea koji traže najbolje od dva svijeta - iPhonea i iPada. Ipak, pitanje je kakva će biti potražnja za ovim telefonom, pri čemu bi jedna stvar mogla biti odlučujuća za njegovu prodaju, a to je cijena. Gurman kaže kako će ona iznositi oko 2 tisuće dolara, a vjerojatno i više tako da će ovaj uređaj biti dostupan samo za one dubljeg džepa.

