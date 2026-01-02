Hoće li 2026. godina biti godina koja će biti upisana u povijest kao prekretnica kad su u pitanju moždani čipovi?

Jer upravo to planiraju Elon Musk i njegov startup Neuralink. Nakon što su do sad dokazali u nekoliko slučajeva da je moždani čip koji je Neuralink razvio učinkovit i omogućuje osobama koje su paralizirane upravljanje računalom pomoću moždanih valova, sljedeći je korak masovna proizvodnja.

Kako je Musk objavio na platformi X, "Neuralink planira započeti masovnu proizvodnju uređaja za sučelje mozak-računalo".

Neuralink will start high-volume production of brain-computer interface devices and move to a streamlined, almost entirely automated surgical procedure in 2026.



Device threads will go through the dura, without the need to remove it. This is a big deal. https://t.co/nfNmtFHKsp — Elon Musk (@elonmusk) December 31, 2025

No, posebnu je pozornost privukla Muskova opaska prema kojoj bi se Neuralinkov čip, koji je veličine novčića, mogao koristiti i za spajanje ljudske svijesti s umjetnom inteligencijom.

Iako nije precizirao kako bi se to moglo izvesti, niti kad, jasno je da u Neuralinku rade i na takvom scenariju.

Osim toga, Musk je najavio kako će u 2026. "implantacija čipova prijeći na pojednostavljeni, gotovo u potpunosti automatizirani kirurški postupak". Pojasnio je da će nit uređaja prolaziti kroz duru, čvrstu vanjsku membranu koja štiti mozak i leđnu moždinu, bez potrebe za njenim uklanjanjem.

Ovo je velika stvar, istaknuo je.

Naime, do sad je operacija ugradnje čipa zahtijevala od kirurga da ukloni dio lubanje pacijenta, nakon čega bi robotska ruka preuzela zadatak ugradnje čipa i tankih niti (otprilike 20 puta tanjih od ljudske dlake) koje je trebalo ugraditi u mozak.

Pojednostavljeni način ugradnje mogao bi Musku i Neuralinku omogućiti da ispune optimistične najave o više od 1000 pacijenata s tim čipom do kraja 2026. godine.

Treba još čuti što će zdravstveni regulatori u SAD-u reći na ove Muskove najave.

Izvor: Business Insider