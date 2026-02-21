Netflix je radikalno promijenio način na koji gledamo TV sadržaj. Mnogi više niti ne gledaju klasičan TV program niti kupuju filmove iz virtualnih videoteka jer sve što im treba je videoservis poput Netflixa. Za određenu mjesečnu cijenu imaju pristup svim filmovima, serijama i dokumentarcima na tom servisu i mogu ih gledati kad žele, bez ograničenja.

S vremenom je njihova aplikacija postala nezaobilazna na gotovo svim televizorima, kao i naravno na telefonima, tabletima, konzolama itd. Dok većina od 325 milijuna mjesečnih pretplatnika Netflixu pristupa putem novijih uređaja, dio i dalje Netflix gleda na zastarjelim konzolama i starijim televizorima, no čini se kako je tome uskoro kraj.

Promjene s početkom ožujka

Iako iz ove tvrtke nisu objavili neke službene informacije, korisnici Netflixa koji servisu pristupaju na PlayStationu 3 počeli su dobivati obavijesti kako s početkom ožujka njihova aplikacija više neće podržavati tu konzolu. Iako se danas danas već govori o PlayStationu 6 kojeg očekujemo za koju godinu, neki i dalje koriste treću generaciju za igranje, ali i pristup Netflixu. Nažalost, Netflix više neće biti dostupan na ovom uređaju nakon 2. ožujka 2026., stoji u obavijesti, uz poveznicu na kojoj korisnici mogu vidjeti popis kompatibilnih uređaja na kojima se može pristupiti tom servisu.

No to nije jedina promjena koju spremaju u Netflixu. Naime, prema informacijama objavljenim na stranici Tech Radar, Netflix će od 4. ožujka prestati raditi i na nekim modelima pametnih televizora i set-top uređaja. Pretežno je riječ o modelima starijim od deset godina na kojima su proizvođači prestali nadograđivati aplikaciju pa oni više ne podržavaju formate koje Netflix zahtijeva, objasnili su na TR-u.

S obzirom na to da je PlayStation 3 prodan u 87 milijuna komada, a kada tome dodamo i ostale starije televizore i uređaje, u teoriji to znači da Netflix više neće raditi na više od 90, a tko zna, možda i 100 milijuna uređaja. Ipak, u stvarnosti će njihova odluka o prestanku podrške utjecati na mali broj korisnika jer mnogima PS3 odavno skuplja prašinu u podrumu ili su bacili tu konzolu. Ako vlasnici treće plejke i starijih televizora i dalje žele uživati na Netflixu na velikom ekranu, a ne žele ili ne mogu povezati svoj telefon s TV-om, ne preostaje im ništa drugo nego kupiti novi televizor ili STB uređaj. Ili možda PS5.

