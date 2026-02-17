Nestašica memorije (do koje je došlo zbog njene velike potražnje potrebne za AI infrastrukturu) na više će načina utjecati na tržište potrošačke elektronike tijekom ove, a možda i sljedećih godina. Ono o čemu se najviše piše su - poskupljenja. Kako je memorija za telefone, računala, igraće konzole i druge uređaje sve manje dostupna, a potražnja je i dalje jako velika, dolazi do njenog poskupljenja.

Dok na početku kompanije taj dodatni trošak mogu same amortizirati, kako cijena memorije bude i dalje rasla, tako će se i taj trošak prebacivati na krajnje kupce, odnosno doći će do poskupljenja uređaja.

Poskupljenja i odgode

Nove informacije koje su objavljene ovog tjedna donose loše vijesti za - gamere. Prema njima, uskoro možemo očekivati poskupljenje nove generacije Nintendove konzole. Switch 2 predstavljen je prošle godine, a direktor tvrtke Shuntaro Furukawa u studenom je najavio kako ne namjeravaju povećavati cijene, no samo ako ne budu izloženi pritiscima inflacije, povećanja carina i rasta troškova komponenata. A upravo se sada to događa, tako da se ne bi trebali iznenaditi ako se Nintendo do kraja godine odluči na povećanje cijene.

To su svakako loše vijesti za sve koji namjeravaju kupiti novu Nintendovu konzolu, no to nisu jedine negativne vijesti za gamere koje su se proširile mrežom.

Naime, zbog problema s nestašicom memorije i poskupljenjima, čini se kako bi i Sony mogao povući potez koji će razočarati ljubitelje njihove konzole. Prema tim podacima, japanska bi kompanija mogla odgoditi predstavljanje šeste generacije PlayStationa.

Iako službene informacije o godini predstavljanja nikada nisu objavljene, ranije se nagađalo kako bi to moglo biti 2027. godine. Dakle, već krajem sljedeće godine postojala je mogućnost da bi Sony mogao predstaviti PS6 i nema sumnje da bi to za brojne gamere bio najbolji poklon koji mogu dobiti ispod bora. No sada će svakako trebati razmisliti o drugom poklonu jer će Sony, kako sada stvari stoje, novu generaciju PlayStationa - odgoditi.

Razlog je, dakle, nestašica memorije, ali i pohrane podataka te u Sonyju zbog toga razmišljaju o odgodi početka prodaje nove plejke za 2028. ili čak 2029. godinu. Ako do toga zaista i dođe, mogli bi zaostati za svojim najvećim konkurentnom na tržištu igraćih konzola jer postoji mogućnost da Microsoft neće odgoditi predstavljanje novog Xboxa koji bi se na tržištu mogao pojaviti krajem sljedeće godine

Izvor: Mashable