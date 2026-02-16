Šesteročlani startup postigao je produktivnost koja je nekada bila rezervirana za cijele inženjerske odjele. Pokretač toga nije bilo zapošljavanje, već AI agenti koji koji generiraju sav operativni kod tvrtke.

Kada je prije godinu dana pokrenuo tvrtku Cora, Jesal Gadhia, suosnivač i glavni tehnolog tog softverskog startupa iz San Francisca koji razvija AI agente za upravljanje odnosima s korisnicima, pretpostavljao je da će njihovi AI alati prvenstveno koristiti klijentima. Umjesto toga, transformirali su produktivnost vlastitog tima.

AI agenti sada generiraju sav kod tvrtke, što je, kako je Gadhia rekao za Business Insider, još prije prošle godine bilo nezamislivo. Tijekom prvih 12 mjeseci tim je proizveo ono što je Gadhia nazvao "neviđenim" količinama koda. Pet godina ranije, rekao je, postizanje iste razine produktivnosti zahtijevalo bi 20 do 30 inženjera. Takvo što nisam doživio u nijednom drugom razdoblju koje pamtim, rekao je Gadhia.

"Kentaur faza" inženjeringa

U tehnološkom sektoru agenti pokretani LLM modelima preuzimaju zadatke koje su prije obavljali iskusni programeri. Stvaranje softvera razvija se u partnerstvo čovjeka i AI-ja, fazu koju je šef Anthropica Dario Amodei nazvao takozvanom "fazom kentaura", podsjeća Business Insider. Neki insajderi tvrde da promjene započete u softveru mogu zahvatiti i druge profesije znanja.

U Canvi, primjerice, timovi inženjera pripremaju detaljne upute koje agenti izvršavaju preko noći. Do jutra, rekao je Brendan Humphreys, tehnološki šef tvrtke, rezultat je spreman.

Često su ti rezultati doista impresivni, rekao je Humphreys za Business Insider. Inženjeri još uvijek doradjuju rezultate kako bi zadovoljili standarde kvalitete, ali agenti pružaju sate, sate i sate rada potpuno autonomno, istaknuo je Humphreys.

Viši inženjeri sve češće opisuju svoje dužnosti kao one koje se bave pregledavanjem koda kojeg su napisali AI agenti. Provjeravaju AI izlaz, usmjeravaju više agenata i preuzimaju konačnu odgovornost. Definiranje problema ipak ostaje ključno.

Najteži dio inženjeringa je prevesti često nejasne, zbunjujuće, proturječne zahtjeve u nešto spremno za proizvodnju, rekao je Humphreys. To zahtijeva preciznost izražavanja i temeljito razumijevanje područja rada. Bez nadzora, upozorio je Humphreys, ovi alati mogu vas dovesti u džunglu prije nego što to i primijetite.

Pogled u budućnost

Gadhia uspoređuje AI s pisaćim strojem koji generira kod dok se ljudi fokusiraju na strateško oblikovanje arhitekture softvera. Agenti Core upravljaju zahtjevima klijenata, izrađuju prezentacije i prate suradnju s klijentima. AI će, kaže Gadhia, trčati okolo, obaviti sav taj posao, a vi ih možete nadzirati.

Rasprava oko takvog načina rada, međutim, traje. Mustafa Suleyman, šef AI-ja u Microsoftu, nedavno je upozorio da će AI tehnologija moći obavljati većinu, ako ne i sve profesionalne zadatke, u roku od 12 do 18 mjeseci, piše Business Insider.

No ne slažu se svi s tim. Muqsit Ashraf iz Accenture-a, međunarodne konzultantske i profesionalne tvrtke koja pruža usluge u području strateškog savjetovanja, tehnologije i digitalne transformacije, upozorio je u razgovoru za Business Insider da tehnologija radi tehnologije, sama po sebi ne pomaže.

Alex Salazar iz Arcade-a, startup tvrtke koja razvija infrastrukturu za umjetnu inteligenciju, savjetuje pak strukturirani nadzor. Postavite jasne kriterije, kaže on za navedeni portal i "AI će za vas zapjevati." Ipak, dodao je, AI se poboljšava eksponencijalnom brzinom, dok čovjek ne može to slijediti.