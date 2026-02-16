Nakon što je Australija napravila prvi i veliki korak u regulaciji društvenih mreža, kao odgovor na njihovo štetno djelovanje na mlade, i druge su države odlučile zauzeti stroži pristup prema društvenim platformama i velikim tehnološkim kompanijama. Neke su europske države već najavile slične zabrane pristupa društvenim mrežama za djecu mlađu od 15-16 godina, a sada je i britanski premijer Keir Starmer najavio akcije koje misli poduzeti u borbi s društvenim mrežama.

On je tako najavio da će u budućnosti brže reagirati kako bi se zatvorile rupe u zakonima osmišljenima za zaštitu djece na internetu. Također, najavio je i obračun s elementima društvenih mreža koje izazivaju ovisnost.

Upravo ovih dana u SAD-u traje sudski postupak protiv Mete zbog negativnog djelovanja njihovih platformi na mlade te je ovisnost djece o društvenim mrežama jedna od tema o kojima se prošlog tjedna govorilo u sudnici. Prvi čovjek Instagrama Adam Mosseri, među inim, naglasio je kako nije dokazana klinička ovisnost djece o društvenim mrežama i to je usporedio sa situacijom kada se ljudi “zakače” na neku seriju na Netflixu pa do kasno u noć gledaju TV.

Ograničavanje doomscrollinga

Što se novog prijedloga u Velikoj Britaniji tiče, on uključuje i obvezu tehnoloških kompanija da sačuvaju sve podatke s djetetova telefona u slučaju njihove smrti, kao i pokretanje savjetovanja o mogućoj zabrani korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina. Također, vlada je još ranije najavila kako će pokrenuti javno savjetovanje kako bi prikupila mišljenja o ograničavanju pristupa djece chatbotovima baziranim na umjetnoj inteligenciji, kao i tzv. doomscrollingu, odnosno beskonačnom skrolanju po ekranima za djecu.

Ubrzanje donošenja odluka o kojima Starmer govori značilo bi kako bi država na temelju određenih zaključaka mogla poduzeti “trenutačne mjere”, odnosno brzo reagirati s donošenjem odluka. Umjesto da se čeka godinama na donošenje nekih zakona s kojima bi se riješili postojeći problemi, vlada želi uspostaviti nove zakonske ovlasti zahvaljujući kojima bi se odluke mogle donijeti u roku od samo nekoliko mjeseci. Aktualni zakon o internetskoj sigurnosti u Velikoj Britaniji na snagu je stupio 2023. godine, no napisan je prije pojave chatbotova poput ChatGPT-a. Vlada sada želi reagirati kako bi u okviru zakona obuhvatili i tu tehnologiju koja, iako iznimno korisna, također može biti opasna za najmlađe.

Tehnologija se kreće iznimno brzo, a zakon to mora pratiti. S mojom vladom Britanija će biti predvodnik, a ne sljedbenik, kada je riječ o sigurnosti na internetu, poručio je britanski premijer.

Izvor: BBC

