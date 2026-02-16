Tisuće korisnika platforme X, bivšeg Twittera, prijavilo je probleme s pristupom toj platformi.tri vijesti o kojima se priča Spretniji i od mnogih ljudi VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha Spektakularna snimka VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa Nova tehnologija Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Problemi su počeli u SAD-u, a ubrzo se proširili na Indiju i dijelove Europe. Prema DownDetectoru korisnici imaju problema s korištenjem aplikacije i web pristupa platformi.
Za sad još nije poznato o čemu je riječ, a nisu se službeno oglasili ni s platforme X.
Ovo tek posljednji u nizu problema za omiljenu platformu Elona Muska. Sličan je problem doživjela u nekoliko navrata prošle godine. Posljednji put u studenom 2025. kad je za probleme bio odgovoran Cloudflare koji je imao poteškoće u cijelom svijetu.
Zanimljivo, prema DownDetectoru i ovaj put Cloudflare također ima problema.
Cloudflare je otkrio problem s povećanom latencijom koji utječe na podskup HTTP zahtjeva u Newarku, NJ. Aktivno istražujemo ovu regiju. Neki korisnici koji koriste Cloudflare paket za sprječavanje gubitka podataka (DLP) mogu povremeno vidjeti pogreške u prometu u ovom podatkovnom centru, poručili su iz Cloudflarea.
Jesu li ova dva slučaja (opet) povezana, tek će se saznati kad se situacija normalizira.