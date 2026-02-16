Tisuće korisnika platforme X, bivšeg Twittera, prijavilo je probleme s pristupom toj platformi.

Problemi su počeli u SAD-u, a ubrzo se proširili na Indiju i dijelove Europe. Prema DownDetectoru korisnici imaju problema s korištenjem aplikacije i web pristupa platformi.

Za sad još nije poznato o čemu je riječ, a nisu se službeno oglasili ni s platforme X.

Ovo tek posljednji u nizu problema za omiljenu platformu Elona Muska. Sličan je problem doživjela u nekoliko navrata prošle godine. Posljednji put u studenom 2025. kad je za probleme bio odgovoran Cloudflare koji je imao poteškoće u cijelom svijetu.

Zanimljivo, prema DownDetectoru i ovaj put Cloudflare također ima problema.

Cloudflare je otkrio problem s povećanom latencijom koji utječe na podskup HTTP zahtjeva u Newarku, NJ. Aktivno istražujemo ovu regiju. Neki korisnici koji koriste Cloudflare paket za sprječavanje gubitka podataka (DLP) mogu povremeno vidjeti pogreške u prometu u ovom podatkovnom centru, poručili su iz Cloudflarea.

Jesu li ova dva slučaja (opet) povezana, tek će se saznati kad se situacija normalizira.