Ministarstva energetike i obrane Sjedinjenih Američkih Država u nedjelju su prvi put prevezla mali nuklearni reaktor teretnim zrakoplovom iz Kalifornije u Utu kako bi demonstrirali potencijal brzog raspoređivanja nuklearne energije za vojnu i civilnu upotrebu, prenosi u ponedjeljak Reuters.

Agencije su se udružile s tvrtkom Valar Atomics iz Kalifornije kako bi jedan od tvrtkinih mikroreaktora Ward zrakoplovom C-17, bez nuklearnog goriva, prevezle u zračnu bazu Hill u Uti.

Ministar energetike Chris Wright i visoki dužnosnik obrane za nabavu i održavanje Michael Duffey bili su na letu C-17 s reaktorom i njegovim komponentama, a događaj su pozdravili kao proboj za američku nuklearnu energiju i vojnu logistiku.

Ovo nas približava raspoređivanju nuklearne energije kada i gdje je potrebna kako bismo borcima naše nacije dali alate za pobjedu u bitci, rekao je Duffey.

Administracija predsjednika Donalda Trumpa vidi male nuklearne reaktore kao jedan od nekoliko načina za proširenje proizvodnje energije u SAD-u.

Trump je prošlog svibnja izdao četiri izvršne uredbe usmjerene na poticanje domaćeg razvoja nuklearnih elektrana kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za energijom za nacionalnu sigurnost i konkurentnost u razvijanju umjetne inteligencije.

Ministarstvo energetike u prosincu je dodijelilo dvije potpore kako bi se ubrzao razvoj malih modularnih reaktora.

Zagovornici mikroreaktora hvale ih kao izvore energije koji se mogu slati na udaljena mjesta, nudeći alternativu dizel generatorima koji zahtijevaju česte isporuke goriva.

No skeptici tvrde da industrija nije dokazala da mali nuklearni reaktori mogu generirati energiju po razumnoj cijeni.

Ne postoji poslovni argument za mikroreaktore koji će, čak i ako rade kako je projektirano, proizvoditi električnu energiju po daleko većoj cijeni od velikih nuklearnih reaktora, a da ne spominjemo obnovljive izvore energije poput vjetra ili sunca, rekao je Edwin Lyman, direktor za sigurnost nuklearne energije.

Plan Ministarstva energetike je da tri mikroreaktora do 4. srpnja dosegnu "kritičnost", odnosno stanje kada se nuklearna reakcija može sama održavati, rekao je Wright.

Mikroreaktor koji je prebačen u nedjelju, nešto je veći od kombija, a može generirati do pet megavata električne energije, dovoljno za napajanje 5000 domova, prema riječima izvršnog direktora Valara Isaiaha Taylora.

Počet će s radom u srpnju sa 100 kilovata i dosegnut će vrhunac od 250 kilovata ove godine prije nego što dođe do punog kapaciteta, rekao je.

Tvrtka Valar nada se da će početi prodavati energiju na testnoj osnovi 2027., a postati potpuno komercijalna 2028.

Iako privatna industrija financira vlastiti razvoj nuklearne tehnologije, također je potrebno da savezna vlada poduzme neke mjere da se ovdje omogući proizvodnja goriva i obogaćivanja urana, rekao je.

Gorivo za Valarov reaktor bit će prevezeno s lokacije Nacionalne sigurnosne službe Nevade do postrojenja San Rafael, rekao je Wright novinarima.

Međutim, čak i mali generatori rezultiraju značajnom količinom radioaktivnog otpada, rekao je Lyman.

Drugi stručnjaci rekli su da dizajneri nisu obvezni razmatrati otpad na početku, osim imati plan upravljanja otpadom. Iako odlaganje nuklearnog otpada ostaje neriješeno pitanje, Ministarstvo energetike pregovara s nekoliko država o lokacijama koje bi mogle prerađivati ​​gorivo ili se baviti trajnim odlaganjem otpada, rekao je Wright.