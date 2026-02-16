U glavnom gradu Grenlanda Nuuku izmjerene su najtoplije siječanjske temperature u povijesti mjerenja, oborivši 109 godina star rekord, dok su i temperature na cijeloj zapadnoj obali tog arktičkog otoka porasle, izvijestio je u ponedjeljak Danski meteorološki institut (DMI).

Dok su Europa i Sjeverna Amerika u siječnju doživjele hladni val, Nuuk je zabilježio prosječnu mjesečnu temperaturu od 0,1 stupanj Celzija, što je 7,8 stupnjeva iznad prosječne siječanjske temperature u posljednja tri desetljeća.

To je 1,4 stupnja više od prethodnog rekorda u Nuuku, postavljenog 1917. godine.

Najtoplijeg dana u Nuuku u siječnju živa se popela na 11,3 stupnja Celzija.

Sve od južne špice Grenlanda do zapadne obale, diljem udaljenosti veće od 2000 kilometara, siječanjske temperature oborile su mjesečne rekorde, primijetio je DMI.

U Ilulissatu u zaljevu Disko, prosječna siječanjska temperatura iznosila je -1,6 stupnja, 1,3 stupnja više od prethodnog rekorda postavljenog 1929., i 11 stupnjeva iznad siječanjskog prosjeka, prema DMI-ju.

Topliji zrak ponekad se nadvije nad Grenlandom i donese blaže temperature na dan ili dva, ali tako dugotrajan toplinski rekord na tako velikom području "jasan je pokazatelj da se nešto mijenja", rekao je Martin Olesen, klimatolog u DMI-ju.

Znamo i jasno vidimo da je globalno zatopljenje u tijeku, što dovodi do više rekorda u toplini i progresivno manje rekorda u hladnoći, kako je i predviđeno, rekao je.

Arktička regija nalazi se na prvoj crti globalnog zatopljenja, zagrijavajući se četiri puta brže od ostatka planeta od 1979., prema studiji iz 2022. objavljenoj u časopisu Nature.