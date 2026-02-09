Nova video snimka iz Ukrajine prikazuje ruski dalekometni dron Geran-2 kako detonira u zraku, dok borbeni zrakoplov F-16 prolijeće u neposrednoj blizini, a zvuk njegova topa postaje čujan nekoliko trenutaka poslije. Riječ je o jasnom dokazu presretanja ruskog drona vatrom iz topa tog zrakoplova.

Video snimka, koja je izvorno objavljena na Telegramu, bilježi let drona gotovo točno iznad snimatelja, nakon čega slijedi nagla, iznimno snažna eksplozija, prenosi portal The Aviationist. Nekoliko sekundi poslije u kadru se pojavljuje F-16, za koji se navodi da pripada 107. zasebnom zrakoplovnom krilu Ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, koji se penje i udaljava dok odgođeni zvuk topa M61 Vulcan dopire do kamere. Na tlu se čuju povici slavlja dok krhotine padaju prema obližnjem šumskom području.

Izazov za protuzračnu obranu

Rusija se intenzivno služi dronovima tipa Geran (inačicom iranskog drona Shahed), od druge polovice 2022. godine. Ti su dronovi korišteni za napade na energetsku infrastrukturu, vojne ciljeve i civilne zgrade, a preinake su uključivale čak i ugradnju protuzračnih projektila na te bespilotne letjelice mase oko 200 kilograma.

Jednokratni napadački dronovi. poput ruskog Gerana. namjerno su jeftini i brojni, čime se iscrpljuju zalihe protuzračnog streljiva ako se protuzračna obrana oslanja na vođene projektile. Zbog toga je uporaba streljiva protuzračnih topova i strojnica poželjnija kad god je moguća, uz očuvanje skupljih presretača za složenije prijetnje.

Reorganizacija protuzračne obrane Ukrajine

Ukrajina je ponovno aktivirala protuzračne topove, uključujući uporabu teških strojnica DŠK u kombinaciji s reflektorima, kao i sustave s infracrvenim osvjetljenjem. U uporabu su uvedeni i stariji, ali snažni sustavi poput njemačkog Geparda, razvijenog još šezdesetih godina prošlog stoljeća.

Helikopteri i zrakoplovi također sudjeluju u presretanjima zračnih prijetnji, korištenjem bočnih strojnica na helikopterima Mi-24 te školskih zrakoplova Yak-52, na kojima član posade lakim vatrenim oružjem obara dronove. Snimke francuske novinarske ekipe pokazale su Antonov An-28 opremljen strojnicama M134 koji je ostvario više od 150 obaranja.

M61 Vulcan

Na F-16 ugrađen je top M61 Vulcan koji ispaljuje streljivo kalibra 20 mm brzinom do 6000 hitaca u minuti, a borbenu je uporabu započeo još 1965. godine. U službi je bio na zrakoplovima od F-104 Starfightera do F-22 Raptora te čini osnovu sustava bliske obrane Phalanx na američkim brodovima i kopnu.

Vaganje između rizika i taktike

Bliski protuzračni vatreni okršaji zahtijevaju prilaz u neposrednu blizinu, što nosi veći rizik nego uporaba projektila s veće udaljenosti. Piloti moraju usmjeriti zrakoplov izravno prema sporom cilju, uz strogo upravljanje opasnošću od kolateralne štete. Najsigurniji pristup je napad s veće visine prema tlu, kako bi zalutali projektili pogodili teren, a ne potencijalno i ljude.

Ta ograničenja objašnjavaju zašto su ovakvi uspjesi rijetki, ali operativno vrlo vrijedni u okviru slojevite protuzračne obrane Ukrajine.