Apokaliptična upozorenja o situaciji koja se sprema na tržištu rada zbog utjecaja umjetne inteligencije postala su skoro pa svakodnevna. Mnogi se zaista pribojavaju da će zbog razvoja tehnologije i sve naprednije umjetne inteligencije jednom ostati bez svog trenutačnog radnog mjesta i tek ćemo kroz sljedećih nekoliko godina saznati koliko su ti strahovi opravdani.

S druge strane, dio tehnoloških stručnjaka vjeruje kako je pred nama najbolje razdoblje jer će nam AI omogućiti da živimo bolje i sretnije i radimo samo ono što želimo, a ne što moramo.

Univerzalni dohodak

Andrew Yang, jedan od kandidata Demokratske stranke na stranačkim predizborima za predsjednika SAD-a, nije u toj grupi optimista, odnosno bolje rečeno utopista. Dapače, on smatra kako je pred nama, kako je to nazvao, apokalipsa poslova koja će u kratkom roku (od kojih godinu i pol dana) ostaviti bez posla milijune zaposlenih u industrijama u kojima se primarno koristi računalo.

Umjetna inteligencija sada je sposobna obaviti posao vrlo, vrlo pametnog čovjeka u nekoliko minuta ili čak sekundi. To će istisnuti marketinške stručnjake, programere, dizajnere, odvjetnike, računovođe, radnike u pozivnim centrima — koga god navedete, upozorio je. A kada milijuni u spomenutim industrijama ostanu bez posla, to će utjecati i na brojna druga zanimanja jer ljudi neće više imati novaca koje će moći trošiti kao i ranije. To će na svojoj koži osjetiti i npr. kemijske čistionice, restorani, frizeri, šetači pasa itd. koji će izgubiti mušterije i klijente.

Ovakav oblik ekonomije Yang je nazvao ekonomijom u kojoj pobjednik uzima sve te će samo dio ljudi, njih oko dvadeset posto najbogatijih moći napredovati, a možemo se samo upitati što će biti s milijunima onih koji su ostali bez posla i više neće moći naći novi posao.

On je rješenje za takvu situaciju ponudio još prije više godina, a to je - univerzalni osnovni dohodak. Riječ je o određenim primanjima koje bi svakog mjeseca dobivali svi građani, neovisno o njihovom radnom statusu. Onima bez posla to bi pomoglo da prežive, dok bi zaposlenima to bio dodatni izvor prihoda. Naravno, takva ideja poteže i druga pitanja - odakle državama novci za plaćanje univerzalnog dohotka svim ljudima (a bila bi riječ o iznimno velikim ciframa), kao i kakav bi utjecaj na financijski sustav i tržište mogao imati takav veliki priljev “besplatnog” novca.

Prema Yangu, o svim tim stvarima treba razmišljati već sada te je poručio kako je AI apokalipsa radnih mjesta stvarna i već je u tijeku.

Izvor: The Independent