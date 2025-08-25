Utopijska ideja ili stvarnost? Ljudi bi mogli mjesečno dobivati 10 tisuća dolara - bez rada

Što u slučaju ako AI zaista ljudima uzme poslove, što će oni raditi i od čega će živjeti? Dio znanstvenika već godinama spominje ideju o univerzalnom osnovnom dohotku, novcu kojeg bi države davale svim stanovnicima - i zaposlenima i nezaposlenima. U tom slučaju, država bi se osigurala da ljudi koji izgube posao i ne budu ga ponovno mogli naći, neće biti siromašni, odnosno imat će novac za osnovne potrebe. Tako stoje stvari u teoriji.

Ovakvi su testovi provedeni u praksi, no na ograničenom uzorku i ograničenom području pri čemu su ljudi dobivali između 500 i 1500 dolara mjesečno, tako da je pitanje kakva se pouka može izvući iz njih.

U budućnosti, odnosno u vremenu koje pripada umjetnoj inteligenciji koja bi mogla obavljati većinu poslova koje danas rade ljudi, takva bi univerzalni opći dohodak mogao postati stvarnost. Prema bivšem istraživaču iz OpenAI-a Milesu Brindageu, visina takvog mjesečnog dohotka mogla bi iznositi čak - 10 tisuća dolara. Tako nešto sada zvuči prilično nemoguće, no on je uvjeren kako će se pravila u doba umjetne inteligencije radikalno promijeniti.

Ljudi se trebaju riješiti obveze rada

On je u jednom blogu prošle godine, dok je još radio u OpenAI-u napisao kako treba razmišljati o budućnosti u kojoj ljudi više neće raditi samo zato što im treba novac za preživljavanje te kaže kako se čovječanstvo treba riješiti takve obveze. Ljudi za to još nisu spremni i to svakako treba biti dio političkih rasprava tijekom sljedećih godina.

No brojni su izazovi pred njegovom idejom. Prvo, odakle državi toliko novaca koje će dijeliti ljudima? Također, ako bi svi ljudi dobivali jako puno novaca svakog mjeseca, vrijednost takvog novca bi jako brzo pala jer bi cijene radikalno porasle. Pored svega toga, pitanje je i što bi onda ljudi radili, da li bi imali neku svrhu na ovom svijetu i u svojim životima. Koliko god da je ideja o mjesečnim primanjima bez rada na prvu loptu zanimljiva, pitanje je što bi onda ljudi radili, čime bi ispunjavali vrijeme i bili sretni. Jer, ljenčarenje, putovanja i izlasci se čini zabavnim, no pitanje je koliko se dugo može tako živjeti jer jasno je kako nam svima treba neka svrha, nešto zbog čega bi se ljudi osjećali korisno.

To su potencijalni problemi koji svijet čekaju u budućnosti, no o njima treba razmišljati već sada, no također treba vjerovati kako će se, zbog utjecaja AI-a, u budućnosti otvoriti i neki novi poslovi koji danas možda niti ne postoje, a za 10-ak godina mogli bi postati uobičajena radna mjesta.

