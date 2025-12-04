Loše vijesti za sve korisnike prve generacije Appleova najjeftinijeg iPhonea. Apple je taj model ovog tjedna dodao na listu zastarjelih uređaja, što znači da u službenim servisima, kao i ovlaštenim servisima trećih strana više nisu obvezni popraviti taj telefon ili zamijeniti njegovu bateriju, što je poruka svim vlasnicima ovog uređaja da je vrijeme za kupovinu novog iPhonea ili Androida.

Iako službeno nije poznato koliko je još ovih modela u opticaju, za pretpostaviti je kako ta brojka nije velika jer je ipak riječ o telefonu koji je predstavljen davne 2016. godine. Kada se pojavio, cijena iPhone SE bila je prilično nevjerojatna za jedan iPhone te je američkom tržištu stajao samo 399 dolara. Razlog zašto je cijena bila tako niska su brojni kompromisi koje je Apple napravio s tim uređajem - SE je imao manji ekran u odnosu na tada nove modele iPhone (4 inča), slabiji procesor te samo jednu kameru sa stražnje strane.

Moj SE i dalje radi sasvim dobro

Ipak, za mnoge to je bila odlična i cjenovno pristupačna početna točka u svijet iPhonea te je model SE bio prilično popularan među korisnicima. Iako je riječ o prilično starom telefonu, njegovi su vlasnici i dalje zadovoljni s onim što nudi. Usprkos tome, jasno je kako je sada vrijeme za zamjenu - ako ne dobrovoljnu, onda prinudnu.

Ne mijenjam svoje mišljenje sve dok nisam prisiljen na to. Moj SE i dalje radi sasvim dobro, komentirao je jedan vlasnik ovog zastarjelog modela na društvenim mrežama. Drugi vlasnici SE-a također nisu zadovoljni s ovom odlukom, a neki su optužili kompaniju da namjerno prerano odustaju od svojih uređaja kako bi korisnike natjerali da kupe nove telefone i time povećaju svoj profit.

Nakon prvog modela jeftinijeg iPhonea Apple je 2020. predstavio i drugi uređaj iz ove serije, a u ožujku 2022. i treći.

Ove godine kompanija je ipak promijenila ploču te su, čini se, u potpunosti odustali od takvih telefona. Umjesto modela iz serije SE, Apple je ove veljače predstavio model iPhone 16e s kojim su najavili novi smjer za svoje cjenovno pristupačnije telefone, a to je da su uređaji sada moderniji i napredniji, ali i skuplji u odnosu na model SE. iPhone 16e u odnosu na klasičan model ima samo jednu kameru, nema podrške za Dynamic Island i MagSafe, kao niti posebnu tipku za upravljanje kamerom itd.

Izvor: Mashable

