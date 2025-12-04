Jaguar je prilično iznenadio, a neke i šokirao s predstavljanjem konceptnog automobila Type 00 prošle godine. Ovaj automobil, kojeg su neki nazvali kombinacijom Pink Panthera i Barbie automobila privukao je jako puno pažnje, no nisu svi dojmovi bili baš pozitivni.

Bio je to pokušaj kompanije da se prilagodi novom, električnom dobu, a taj novi dizajnerski smjer i filozofiju popratili su i posebnom oglašivačkom kampanjom koja je izazvala još više reakcija - i to gotovo u potpunosti negativnih. Dok su se na društvenim mrežama nizale kritike korisnika, Jaguarov zaokret u woke smjeru komentirao je čak i Elon Musk koji im je na svojoj platformi X postavio pitanje: Prodajete li vi automobile?

Sve skupa se više činilo kao prilagođavanje nekoj političkoj situaciji i tadašnjem stanju u društvu, nego pokušaj razvoja automobila koji će oduševiti obožavatelje ovog brenda i privući nove, komentirali su na EV Areni.

Otkaz odmah stupio na snagu

Tom radikalnom zaokretu u dizajnu i samoj filozofiji unutar kompanije koji su prikazani kroz spomenutu oglašivačku kampanju, obožavatelji kompanije pokazali su palac dolje. To je bio znak kako bi u Jaguaru trebali razmisliti je li to zaista smjer koji je pozitivan za budućnost tvrtke, a njihov novi potez pokazuje kako u to nisu sigurni. Naime, njihov šef dizajna Gerry McGovern dobio je otkaz.

Prema informacijama koje su prenijeli mediji, on je u otpuštan početkom tjedna i to, čini se, bez nekog otkaznog roka, već je odluka trenutačno stupila na snagu. McGovern je u JLR-u proveo više od dva desetljeća, što pokazuje da su u kompaniji bili itekako zadovoljni s njegovim radom - sve dok se nije odlučio na “hrabri inovativni potez” s Typeom 00 koji ga je na kraju stajao posla. Što će biti s ovim automobilom, odnosno hoće li se koncept pretvoriti u serijski automobil, trenutačno nije poznato.

Treba naglasiti kako je Jaguar Land Rover (JLR) nedavno dobio novog izvršnog direktora (PB Balaji) tako da možemo pretpostaviti da je novi CEO imao velikog utjecaja na donošenje ove odluke o otkazu.

