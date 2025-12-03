Sjeverna Koreja je tijekom proteklog vikenda prikazala novi krstareći projektil, izazivajući nagađanja o njegovoj sličnosti sa zapadnim krstarećim raketama. Oružje je prikazano na zračnom poligonu Kalma tijekom svečanosti povodom 80. obljetnice ratnog zrakoplovstva Sjeverne Koreje.tri vijesti o kojima se priča Neočekivani problemi Stanovnici se pobunili protiv robotaksija: Ne mogu spavati i pod stalnim su stresom Uspješan presretač Ukrajina pokazala dokaz da ima rješenje za ruske najopasnije dronove na mlazni pogon Mnogi nisu svjesni Otkrivena skrivena kombinacija koja ubrzava starenje mozga i povećava rizik od Alzheimerove bolesti
Sjevernokorejski državni mediji objavili su fotografije rakete pričvršćene na sovjetski zrakoplov Suhoj Su-25 dok se sjevernokorejski vođa Kim Jong Un rukovao s vojnom dužnosnikom. Druga fotografija prikazuje raketu uklonjenu s nosača pored Su-25 u hangaru.
Moguća zapadna ili ruska inspiracija, nepoznate sposobnosti
Vojni stručnjaci primjećuju da duljina i pravokutni oblik rakete podsjećaju na njemačko-švedsku raketu Taurus KEPD-350, britansko-francusku Storm Shadow i američku Barracuda 500M. Stručnjaci ističu kako kružni senzor ili tražilo na nosu posebno podsjeća na Taurus. Južna Koreja također koristi Taurus na svojim zrakoplovima F-15K Strike Eagle, koji imaju domet od približno 480 kilometara i sposobni su uništiti utvrđene podzemne ciljeve.
Nepoznati krstareći projektil na sjevernokorejskom Su-25 zrakoplovu (Foto: Afp)
Nisu objavljeni službeni podaci o performansama ili dometu tog krstarećeg projektila. Stručnjaci nagađaju da bi moglo biti riječ o ruskom sustavu, domaćoj kopiji zapadnog dizajna ili o mamcu kako bi se uveličale sposobnosti sjevernokorejskog zrakoplovstva. Trenutno se vjeruje da Su-25 Sjeverne Koreje obavljaju prvenstveno kratkodometne misije, pružajući potporu kopnenim snagama i izvršavajući taktičke udare na niskim visinama.
Strateške zabrinutosti na Zapadu
Zapadne, ukrajinske i južnokorejske vlasti ističu kako Rusija pruža Sjevernoj Koreji vojnu stručnost u zamjenu za vojnike i oružje u Ukrajini. Takva suradnja izaziva zabrinutost u Seulu zbog mogućih tehnoloških nadogradnji vojnog arsenala Pjongjanga.
Na svečanosti su također prikazani borbeni zrakoplovi MiG-29, izviđački i udarni dronovi te protuzračni raketni sustavi. Kim Ju Ae, kći Kima Jong Una, prisustvovala je događaju i smatra se njegovom potencijalnom nasljednicom.
Saab je odbio komentirati sposobnosti vojske druge zemlje, dok MBDA nije odgovorio na upite o sličnosti krstarećeg projektila sa zapadnim dizajnima izvan radnog vremena, piše Business Insider.