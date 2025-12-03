Sjeverna Koreja je tijekom proteklog vikenda prikazala novi krstareći projektil, izazivajući nagađanja o njegovoj sličnosti sa zapadnim krstarećim raketama. Oružje je prikazano na zračnom poligonu Kalma tijekom svečanosti povodom 80. obljetnice ratnog zrakoplovstva Sjeverne Koreje.

Sjevernokorejski državni mediji objavili su fotografije rakete pričvršćene na sovjetski zrakoplov Suhoj Su-25 dok se sjevernokorejski vođa Kim Jong Un rukovao s vojnom dužnosnikom. Druga fotografija prikazuje raketu uklonjenu s nosača pored Su-25 u hangaru.

Moguća zapadna ili ruska inspiracija, nepoznate sposobnosti

Vojni stručnjaci primjećuju da duljina i pravokutni oblik rakete podsjećaju na njemačko-švedsku raketu Taurus KEPD-350, britansko-francusku Storm Shadow i američku Barracuda 500M. Stručnjaci ističu kako kružni senzor ili tražilo na nosu posebno podsjeća na Taurus. Južna Koreja također koristi Taurus na svojim zrakoplovima F-15K Strike Eagle, koji imaju domet od približno 480 kilometara i sposobni su uništiti utvrđene podzemne ciljeve.

Nepoznati krstareći projektil na sjevernokorejskom Su-25 zrakoplovu (Foto: Afp)

Nisu objavljeni službeni podaci o performansama ili dometu tog krstarećeg projektila. Stručnjaci nagađaju da bi moglo biti riječ o ruskom sustavu, domaćoj kopiji zapadnog dizajna ili o mamcu kako bi se uveličale sposobnosti sjevernokorejskog zrakoplovstva. Trenutno se vjeruje da Su-25 Sjeverne Koreje obavljaju prvenstveno kratkodometne misije, pružajući potporu kopnenim snagama i izvršavajući taktičke udare na niskim visinama.

Strateške zabrinutosti na Zapadu

Zapadne, ukrajinske i južnokorejske vlasti ističu kako Rusija pruža Sjevernoj Koreji vojnu stručnost u zamjenu za vojnike i oružje u Ukrajini. Takva suradnja izaziva zabrinutost u Seulu zbog mogućih tehnoloških nadogradnji vojnog arsenala Pjongjanga.

Na svečanosti su također prikazani borbeni zrakoplovi MiG-29, izviđački i udarni dronovi te protuzračni raketni sustavi. Kim Ju Ae, kći Kima Jong Una, prisustvovala je događaju i smatra se njegovom potencijalnom nasljednicom.

Saab je odbio komentirati sposobnosti vojske druge zemlje, dok MBDA nije odgovorio na upite o sličnosti krstarećeg projektila sa zapadnim dizajnima izvan radnog vremena, piše Business Insider.