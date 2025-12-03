Vrijednost tehnoloških kompanija fokusiranih na umjetnu inteligenciju u nevjerojatnom je porastu. S jedne strane je Nvidia koja razvija hardver koji se koristi za treniranje AI-a te je njena vrijednost u jednom trenutku premašila 5 bilijuna dolara, što su nepojmljive cifre. S druge strane imamo tvrtke poput OpenAI-a i Anthropica čijim se AI alatima služe stotine milijuna ljudi i njihova vrijednost raste velikom brzinom, iako su u biti gubitaši, odnosno troškovi (koji su jako veliki) su veći od prihoda, a kako AI zahtjeva velike resurse i ulaganja, takav bi se poslovanje u minusu moglo nastaviti i u budućnosti.

No investitori u slučajevima tih kompanija ne ulažu u trenutačne prihode, već u potencijal, a on je zaista golem jer je jasno kako ćemo u budućnosti sve više koristiti umjetnu inteligenciju.

O kakvim je vrijednostima AI kompanija riječ najbolje možemo vidjeti na primjeru OpenAI-a, s kojim je i počela ludnica oko umjetne inteligencije. Prema predviđanjima analitičkih kompanija i banaka, oni možda do kraja ovog desetljeća neće ostvarivati profit i svake će godine biti u minusu, no usprkos tome njihova trenutačna vrijednost kao privatne kompanije iznosi oko 500 milijardi dolara. U planu je i izlazak na burzu, a tada bi tržišna vrijednost mogla doseći - bilijun dolara.

Sulude cifre

No OpenAI nije jedina kompanija fokusirana na umjetnu inteligenciju u kojoj razmišljaju o izlasku na burzu. Slične planove, prema posljednjem medijskom izvještaju, ima i - Anthropic.

Tvrtka je počela s razgovorima oko inicijalne ponude dionica (IPO) te su za pomoći pri time angažirali kompaniju Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, koja je već vodila velike tehnološke kompanije poput Googlea, LinkedIna i druge pri izlasku na burzu. Kao jedan od mogućih znakova pripreme za IPO, spominje se i zapošljavanje bivšeg direktora Airbnba Krishne Raoa, koji je imao ključnu ulogu prilikom izlaska te tvrtke na burzu prije 5 godina.

Pored IPO-a, Anthropic trenutačno pregovara i o novom krugu financiranja - spominju se investicije Microsofta i Nvidije teške oko 15 milijardi dolara, s čime bi vrijednost tvrtke značajno premašila 300 milijardi dolara. Ako se te informacije pokažu istinitima, ne bi bilo čudno da se i tržišna vrijednost Anthropica prilikom IPO-a približi bilijunu dolara.

Na CNBC-u spominju mogućnost izlaska na burzu početkom sljedeće godine, što se čini prilično rano, a time bi prestigli OpenAI čiji se IPO očekuje ili krajem sljedeće ili, realnije, početkom 2027. godine.

Izlazak na burzu Anthropica bit će i jedan od testova za investitore oko njihove želje za ulaganjem u AI startupove velikog potencijala, ali koji stvaraju velike gubitke, zbog čega se u posljednje vrijeme sve više priča i o AI balonu.