Iz Netflixa su najavili jednu veliku promjenu na svom videoservisu koja će razočarati korisnike koji često putuju te filmove i serije gledaju u hotelima i apartmanima tako da sadržaj s mobilne aplikacije prikazuju (cast) na TV ekranima. Naime, toj je praksi sada došao kraj.

Ako u budućnosti želite sadržaj Netflixa pokrenuti na svom telefonu i onda ga streamati na televizor, to više nećete moći napraviti, osim eventualno na nekim starijim uređajima koji nemaju instaliranu ovu aplikaciju.

Zanimljivo, iz Netflixa nisu objavili nikakve službene informacije o ovoj promjeni, kao i razlozima zašto su se odlučili na taj potez, već su samo taj dio dodali na njihovoj stranici za pomoć korisnicima.

Netflix će i dalje biti dostupan na televizorima

To, naravno, ne znači da nećete moći uživati u Netflixu kada ste na putovanjima jer, ako televizor ili streaming uređaj imaju instaliranu aplikaciju, onda ćete na njoj trebati upisati svoje podatke i gledati sadržaj kao da ste doma. Ovakav način gledanja dio korisnika izbjegava jer ne vole ostavljati svoje podatke na tuđim uređajima, iako Netflix daje mogućnost jednostavne odjave direktno iz aplikacije.

U budućnosti, dakle, tako nešto više neće biti moguće, već će se korisnici morati prijavljivati na televizore ili streaming uređaje sa svojim podacima i na njima direktno gledati serije i filmove. Treba naglasiti kako u tom slučaju nije potrebno uvijek upisivati korisničko ime i lozinku, već je dovoljno sa svojim telefonom na kojem je instalirana aplikacija skenirati QR kod koji se pojavi na TV-u.



Iako službenih informacija nema, predstavnik tvrtke jednom je korisniku na Redditu objasnio kako su se na taj potez odlučili kako bi poboljšali korisničko iskustvo te je objasnio da, ako vaš hardver ima daljinski upravljač, onda neće biti moguć prijenos s telefona.

Zanimljivo je kako je ova promjena stupila na snagu sredinom studenog te utječe na većinu modernog hardvera, a u biti je samo nastavak šire strategije Netflixa koji želi imati veću kontrolu nad načinom na koji korisnici pristupaju toj platformi. Podsjetimo, prije nekoliko godina krenuli su u borbu s korisnicima koji dijele račune, a omogućili su i jeftiniju pretplatu, no uz prikaz oglasa uz takav sadržaj.

