Nova ruska napadna bespilotna letjelica razotkrila je nove slabosti u provedbi ekonomskih sankcija protiv Rusije. Ukrajinska vojna obavještajna služba navodi da ta letjelica spaja stranu elektroničku opremu s dizajnom koji potječe iz Irana.
Ukrajinska Glavna uprava za obavještajne poslove (GUR) objavila je analizu dosad nepoznate ruske mlazne bespilotne letjelice, označene kao Geran-5, nakon pregleda ostataka iz napada na Ukrajinu koji se dogodio početkom siječnja. Fotografije su objavljene prošlog tjedna. Za razliku od ranijih modela Geran, Geran-5 ima oblik koji više podsjeća na krstareći projektil.
Utvrđene strane komponente
Prema navodima GUR-a, dokumentirano je više od deset stranih dijelova, prenosi Business Insider. Najmanje devet komponenti potječe od američkih tvrtki, uključujući digitalne procesore signala, generatore takta i primopredajnik. Dodatni sustavi dolaze iz Kine, među njima snažniji turbomlazni motor te više drugih dijelova, uključujući radijski modem za mrežno povezivanje koji se u maloprodaji prodaje za oko 7500 eura. Jedna komponenta koju ističu iz GUR-a, a riječ je o tranzistoru, proizvedena je u Njemačkoj.
Performanse i način uporabe
GUR procjenjuje da kineski mlazni motor omogućuje brzinu od oko 600 kilometara na sat, u usporedbi s približno 370 kilometara na sat kod ranijeg mlaznog modela Geran-3. Agencija procjenjuje dolet od oko 965 kilometara i nosivost bojne glave od približno 91 kilograma.
Procjenjuje se da Geran-5 nalikuje iranskoj bespilotnoj letjelici Karrar, za koju se vjeruje da je nastala prema znatno starijem američkom modelu MQM-107 Streaker. Ukrajina već dulje upozorava da Rusija zaobilazi sankcije kako bi održala proizvodnju naoružanja koristeći strane dijelove.
Zasebno se razmatra mogućnost opremanja letjelice projektilima zrak-zrak R-73 radi suprotstavljanja ukrajinskom zrakoplovstvu, navodi GUR u svojoj službenoj procjeni.