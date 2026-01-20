Policija je primila kaznenu prijavu zbog računalne prijevare na štetu 72-godišnjaka, kojeg su nepoznate osobe najprije navele da na svoje računalo preuzme aplikaciju za trgovanje kripto valutama, a potom su s njegova računa uzele gotovo 13 tisuća eura.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske izvijestili su kako su nepoznate osobe telefonom kontaktirale sa 72-godišnjim hrvatskim državljaninom u siječnju.

Lažnim prikazivanjem činjenica navele su ga da na svoje računalo preuzme aplikaciju namijenjenu trgovanju kripto valutama.



Nakon što je oštećeni slijedio njihove upute, nepoznate osobe su bez njegovog znanja pristupile njegovom računalu i bankovnom računu te su putem mobilne bankarske aplikacije provele dvije novčane transakcije.



Shvativši da je prevaren, događaj je prijavio policiji, a materijalno je oštećen za oko 12.900 eura.



Iz policije ponovno savjetuju građane da provjere brojeve mobitela i adrese pošiljatelja elektroničke pošte, postoji li ta pravna ili fizička osoba, a posebno da na njihove zahtjeve ne šalju svoje osobne podatke ili podatke s bankovnih kartica.

