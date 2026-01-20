Koliko puta vam se dogodilo da je kamion s paketom koji vam je trebao biti dostavljen prošao pored vaše kućne adrese te nije isporučio taj paket, nego je prije toga morao obaviti druge dostave i ponovno se vratiti na isto mjesto? Takve stvari nisu rijetke i ponekad se događaju, a kako bi se cjelokupni dostavni proces u potpunosti optimizirao, u budućnosti bi se trebala pobrinuti tehnologija.

O korištenju tehnologije u tom procesu prije nekoliko dana s novinarima NY Timesa razgovarao je izvršni direktor FedExa Raj Subramaniam. U fokusu su dvije tehnologije - umjetna inteligencija i robotika. Kompanija trenira umjetnu inteligenciju na podacima svojih dnevnih dostava diljem svijeta, a riječ je o čak 17 milijuna dostava. Zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, nadaju se kako će moći preciznije odrediti točno vrijeme dostave paketa na kućnu adresu.

Super humanoidni roboti

A da bi se dostave ubrzale, od velike će važnosti biti i roboti, no Subramaniam kaže kako u njihovi skladištima neće biti dovoljni klasični humanoidni roboti.

Iznošenje i stavljanje paketa u kamione prilično su veliki problem za robote - paketi dolaze u različitim veličinama, oblicima i težinama, komentirao je, dodavši kako je upravo to razlog zašto bi se roboti s dvije ruke i noge teško mogli snaći pri takvom prenošenju paketa.

No rješenje ipak postoji, a to nisu obični humanoidni roboti, već kako ih je nazvao - “super humanoidni roboti”. Takvi bi roboti, ako ih se želi iskoristiti za automatizaciju poslova u skladištima, trebali imati “više laktova” i “više stupnjeva slobode”. Dakle, više udova koji se mogu pomicati na različite načine kako bi roboti mogli bolje rukovati paketima te ih brže iznositi iz kamiona i postavljati u kamione za daljnju dostavu.

FedEx je već počeo s pilot-projektom razvoja takvih robota, no šef tvrtke priznaje kako još nisu spremni za njihovo korištenje te će trebati vremena dok se unaprijede, odnosno dok se budu mogli svakodnevno koristiti u skladištima.

Amazon prednjači

Ova tvrtka, naravno, nije jedina koja računa na pomoć humanoidnih robota u svojim skladištima. U tome prednjači Amazon koji je u cjelokupnom procesu skladištenja i dostave koristi flotu od više od milijun robota - pri čemu treba napomenuti kako nije riječ o humanoidnim robotima. Roboti u njihovim skladištima pomažu u odabiru, pakiranju i prenošenju paketa do prostora za utovar. Broj robota samo će se povećavati, a prema nekim procjenama do 2030. godine roboti bi ovoj kompaniji mogli godišnje uštedjeti nevjerojatnih 10 milijardi dolara godišnje.

Kako će to utjecati na poslove ljudi najbolje govori podatak da do 2033. godine planiraju, umjesto čak 600 tisuća ljudi koji su im potrebni, zaposliti upravo robote.

Što se FedExa tiče, njihov šef sada nije govorio o utjecaju AI-a i robotike na radnu snagu, odnosno na potencijalne otkaze.

Izvor: Business Insider

