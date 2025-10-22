Prema jednom izvještaju iz srpnja ove godine, broj robota u Amazonovim skladištima uskoro bi se mogao izjednačiti s brojem ljudi. Kompanija ulaže velike resurse u automatizaciju i robotiku te u njihovim skladištima već više od milijun robota sudjeluje u procesu pakiranja, prenošenja i dostave. Roboti su Amazonu pomogli u povećanju produktivnosti, kao i s problemom nedostatka radne snage, a čini se kako smo sve bližiti trenutku u kojem će broj robota nastaviti rasti, dok će se broj ljudi u skladištima - smanjivati.

Ovog tjedna New York Times objavio je kakvi su planovi ove kompanije za budućnosti, a na temelju razgovora sa zaposlenicima tvrtke te internih dokumenta. A prema tim informacijama, planovi uključuju fokus na automatizaciju te su u ovoj kompaniji nadaju da će implementacijom robota uspjeti izbjeći zapošljavanje velikog broja ljudi.

Roboti umjesto ljudi

Plan je da, umjesto zapošljavanja više od 600 tisuća zaposlenika, do 2033. godine Amazon na tim pozicijama zaposli robote, pri čemu očekuju da će do tada prodavati čak oko dvostruko više proizvoda u odnosu na aktualnu prodaju.

Prema kratkoročnijim planovima - do 2027. godine, Amazonov tim za robotiku planira automatizirati oko 75 posto cjelokupnih operacija. Za njihov planirani rast do te godine inače bi bilo potrebno oko 160 tisuća novih zaposlenika, no umjesto ljudi, u izvršenju tog plana pomoći će roboti. Robotizacija bi, prema informacijama NY Timesa, trebala uštedjeti oko 30 centi za svaki proizvod koji kompanija isporuči. U razdoblju između ove i 2027. godine, spominje se ušteda veća od 12,5 milijardi dolara za Amazon ako, umjesto ljudi, budu koristili robote.

U članku NY Timesa spominje se i jedna zanimljivost, a to je da, u strahu od javnih kritika zbog otkaza, Amazon navodno u komunikaciji izbjegava termine poput automatizacije i AI-a te su raspravljali kako bi umjesto njih mogli koristiti izraze poput napredne tehnologije i cobota (kao robot za kolaboraciju, odnosno suradnju s ljudima).

Nepotpuni dokumenti

Nakon što su iz NYT-a objavili ove informacije, reagirali su iz Amazona s komentarom kako su dokumenti koje su objavili nepotpuni i ne predstavljaju njihovu strategiju zapošljavanja. Također, kažu kako nisu dali upute direktorima o nazivima koje trebaju izbjegavati, a tiču se robotike i automatizacije.

Kako je to za The Verge objasnio Daron Acemoglu, prošlogodišnji osvajač Nobelove nagrade za ekonomiju, niti jedna kompanija nema veći poticaj za automatizaciju svojih procesa u odnosu Amazon. A jednom kada uspiju u svom naumu automatizacije, Amazon koji je najveći poslodavac u SAD-u, od stvaratelja poslova postat će njihov - uništavač.

Izvor: The Verge