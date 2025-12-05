Bez obzira koliko imate smisla za modu ili koliko uopće posvećujete pažnje modi, postoje trenutci kad biste željeli imati nešto posebno u svom ormaru. Možda za neku posebnu priliku ili pak kao poklon nekome?

Upravo su to imali na umu dvojica mladih studenata kad su osmislili platformu koja demokratizira modu. Karlo Vrančić i Maksim Madžar svojom su platformom omogućili bilo kome da u 60 sekundi postane dizajner. I to zahvaljujući naprednoj tehnologiji.

Startup TeeWiz tako stavlja moć kreativnosti u ruke svakog pojedinca. Reakcija tržišta na pojavu ovog hrvatskog startupa bila je trenutačna. Nakon prva 24 sata u sustavu je zabilježeno preko 2.500 dizajna, potvrđujući da postoji ogromna potražnja za alatom koji premošćuje jaz između umjetne inteligencije i fizičkog proizvoda.

Taj podatak možda najbolje govori o trenutku u kojem se nalazimo – bliži se vrijeme darivanja, Secret Santa razmjena i blagdanskih zabava, a ljudi su očito gladni originalnih ideja koje ne zahtijevaju sate hodanja po šoping centrima.

Brojke su nas ugodno iznenadile, ali nam je važnija povratna informacija korisnika. Ljudi ne žele samo još jednu majicu, žele pokloniti priču, internu foru ili uspomenu, ali do sada nisu imali alat s kojim bi to mogli izvesti brzo i kvalitetno, objašnjavaju osnivači.

Kontaktirao nas je i direktor proizvoda iz TikToka. Kaže da mu je kćer probala TeeWiz i naručila si majicu te da mu se sviđa projekt. Dogovorili smo sastanak s njim jer se bavi investiranjem u startupove. Sve nam je to još pomalo nerealno, ali se privikavamo, dodaju.

Ono što TeeWiz izdvaja od gomile AI alata o kojima čitamo je fokus na običnog korisnika. Vrančić i Madžar, koji su projekt financirali vlastitim studentskim budžetom te financijskom podrškom ZICER-a tijekom sudjelovanja u Startup Factory akceleracijskom programu, inzistirali su na tome da platforma mora biti jednostavna za korištenje, bilo da je koristi tinejdžer ili netko tko se s tehnologijom baš i ne snalazi.

Proces su ogolili do srži: upišete ideju, odaberete stil i sustav vam servira dizajn. I to je to. Za 30-60 sekundi dobijete dizajn. Ako vam se generirano lice ne sviđa ili želite nešto promijeniti, koristite ugrađeni editor gdje isto tako samo napišete što želite poboljšati.

Mnogi misle da za ovakve rezultate znati pisati složene upute. Kod nas je suprotno. U pozadini smo razvili sustav koji vašu jednostavnu, možda čak i šturu ideju, 'prevodi' u vizualno atraktivan dizajn, ističe Madžar.

Za one koji prate tehnologiju, tu leži ključna razlika u odnosu na generičke alate poput ChatGPT-a. TeeWiz automatizira one dosadne, tehničke dijelove kao što je micanje pozadine, čišćenje rubova i pripremu visoke rezolucije za tisak. Korisnik ne mora brinuti o pikselima - on samo brine o tome sviđa li mu se rezultat.

Jedna od tema o kojoj ovaj dvojac strastveno govori jest i etika korištenja umjetne inteligencije u umjetnosti. Vrančić, koji uskoro objavljuje znanstveni rad na tu temu, povlači zanimljivu povijesnu paralelu.

Kada se pojavila kamera, kritičari poput Baudelairea su vikali da je to kraj slikarstva. Zapravo, kamera je oslobodila umjetnike i gurnula ih prema impresionizmu. Mi vjerujemo da se isto događa sada. AI je alat koji omogućuje da se fokusirate na ideju i koncept, dok tehnologija odrađuje 'zanatski' dio posla, pojašnjava.

Za TeeWiz, AI nije zamjena za čovjeka, već alat koji omogućuje ekspresiju onima koji možda nemaju mirnu ruku za crtanje, ali imaju viziju.

Mi samo dajemo novi 'objektiv'. Umjesto blende i kuta snimanja, ovdje birate riječi i stilove. Emocija i ideja i dalje dolaze od čovjeka. AI radi za vas, ne umjesto vas, ističu.

Unatoč globalnom potencijalu i interesu stranih investitora, TeeWiz je i dalje čvrsto vezan uz Zagreb i ZICER-ov akcelerator. Dio su i Harvard Innovation Labsa u kojem imaju mentore svjetskih razmjera, ali želja im je, kažu, doprinijeti revitalizaciji domaće scene, pokazujući da se svjetski konkurentan proizvod može napraviti i ovdje.

Na kraju dana, mi smo samo dva studenta koja vjeruju da svatko zaslužuje nositi svoju ideju, a ne samo tuđi logo. Gledajući ove tisuće generacija koje ljudi stvaraju svaki dan, čini se da nismo jedini koji tako misle, zaključuju Vrančić i Madžar.

Platforma je sada otvorena za javnost na web stranici teewiz.ai, a sudeći po početnom interesu, ove bi sezone ispod mnogih borova mogli naći upravo pokloni dizajnirani uz pomoć hrvatske umjetne inteligencije.