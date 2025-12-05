Meta razmatra značajne promjene u svojem odjelu Reality Labs, uključujući moguće smanjenje proračuna do 30 posto i otkazr, rekao je izvor upućen u situaciju za portal Business Insider.

Izvor, koji je zatražio anonimnost zbog nedostatka ovlasti za javno istupanje, naveo je da bi ti rezovi mogli utjecati na zaposlenike koji rade na Horizon Worlds, odnosno ljude koji rade na stvaranju virtualnih svjetova, igara i sadržaja unutar Mete.

Potencijalna reorganizacija dolazi nakon nedavnog strateškog sastanka u rezidenciji izvršnog direktora Marka Zuckerberga na Havajima, gdje su čelnici raspravljali o planovima za sljedeću godinu, rekao je izvor Business Insideru. Među zaposlenicima postoji nesigurnost hoće li smanjenje troškova rezultirati otkazima. Dva druga zaposlenika, također anonimna iz istog razloga, rekla su da su direktori naveli kako većina smanjenja budžeta neće utjecati na plaće zaposlenika, već na operativne troškove, uključujući plaćanja vanjskim studijima za razvoj Horizon Worlds igara.

Unutar našeg ukupnog portfelja Reality Labsa preusmjeravamo dio ulaganja iz Metaversa prema AI naočalama i nosivim uređajima s obzirom na njihov rast i zamah. Ne planiramo nikakve šire promjene osim toga, pojasnio je pak glasnogovornik Mete.

Reality Labs akumulirao je gubitke veće od 55 milijardi eura od 2020. godine, dok Meta istovremeno intenzivno ulaže u umjetnu inteligenciju (AI) u uvjetima rastuće konkurencije. Analitičari američke investicijske i financijske tvrtke TD Cowen, procijenili su da bi smanjenje budžeta Metaversea od 30 posto moglo uštedjeti oko 3,7 do 5,5 milijardi eura u 2026. godini.

Analitičari BNP Paribasa, međunarodne banke sa sjedištem u Francuskoj, vjeruju da bi smanjenje troškova Reality Labsa moglo dodatno povećati predviđeni profit Mete za 2027. godinu, a pogotovo ako se smanje troškovi u cijeloj kompaniji.

Dionice Mete porasle su u četvrtak ujutro za 4 posto, što je povećalo tržišnu vrijednost kompanije za 63 milijarde eura, na ukupno 1,68 bilijuna eura.