Kina intenzivira potragu za naprednim kadrom u robotici te se priprema uvesti preddiplomski studij "utjelovljene inteligencije", odnosno područja koje povezuje umjetnu inteligenciju s robotskim sustavima.

U obavijesti kineskog Ministarstva obrazovanja navedeno je da je sedam vodećih kineskih sveučilišta, među kojima su šangajsko Sveučilište Jiao Tong i Sveučilište Zhejiang, službeno podnijelo zahtjev za pokretanje tog studija, prenosi Business Insider.

Ta sveučilišta čine okosnicu kineskog inženjerskog ekosustava i sudjeluju u ključnim nacionalnim tehnološkim programima. Ministarstvo je taj studij opisalo kao dio šireg plana razvoja takozvanih industrija budućnosti, među kojima su spomenuta utjelovljena inteligencija, kvantne tehnologije i komunikacije sljedeće generacije. U obavijesti objavljenoj u još lipnju kinesko ministarstvo je navelo da sveučilišta trebaju optimizirati studijske programe na temelju nacionalnih strategija, potreba tržišta i tehnološkog razvoja.

Projekcije industrije, na koje se poziva Uprava za kibernetički prostor Kine, procjenjuju da će tržište industrije utjelovljene inteligencije ove godine dosegnuti oko 700 milijuna eura, porasti na približno 52,5 milijardi eura do 2030. te prijeći 131 milijardu eura do 2035. godine. Pekinško sveučilište za tehnologiju u svojoj prijavi istaknulo je manjak od oko milijun stručnjaka za poslove povezane s utjelovljenom inteligencijom.

Infrastruktura za to se već razvija. Šangajsko Sveučilište Jiao Tong vodi skupinu Strojni vid i inteligencija, dok je Sveučilište Zhejiang osnovalo Istraživački institut za inovacije humanoidnih robota, posvećen razvoju humanoidnih robota koji nadmašuju ljudske sposobnosti u kretanju i manipulaciji. Korporativni sektor također ubrzava razvoj, što pokazuje humanoidni robot R1, koji je kineski Ant Group predstavio u rujnu.

Pekinško Sveučilište za tehnologiju planira godišnje upisivati 120 studenata, usmjeravajući ih prema državnim tvrtkama poput Norinca i Kineske korporacije za zrakoplovnu znanost i tehnologiju te prema tehnološkim tvrtkama kao što su Huawei, Alibaba, Tencent, ByteDance, Xiaomi i BYD, kroz kolegije iz percepcije i strojnog učenja za robotiku.