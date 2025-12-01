Koliko god se umjetna inteligencija pokazala u pozitivnom svjetlu u nekim aspektima, sve se češće mogu čuti i njene negativne strane. A kritike oko njenog razvoja dolaze najčešće od ljudi koji su ju pomogli razvijati.

Jedan od trojice takozvanih "kumova umjetne inteligencije" Geoffrey Hinton, već je u nekoliko navrata upozoravao na potencijalne negativne strane korištenja i daljnjeg razvoja umjetne inteligencije.

No, ovog puta otišao je i korak dalje.

Tijekom razgovora s američkim senatorom Bernijem Sandersom na Sveučilištu Georgetown, Hinton je iznio upozorenje o tome što bi se moglo dogoditi društvu ako AI preuzme sve.

Tako je spomenuo kako će brzo uvođenje umjetne inteligencije biti potpuno drugačije od dosadašnjih tehnoloških revolucija. One su obično stvarale nove klase radnih mjesta, no ne i AI.

Ljudi koji izgube posao, neće imati druge poslove kojima bi se mogli okrenuti. Ako umjetna inteligencija postane pametnija od ljudi, bilo koji posao koji bi ljudi mogli obavljati moći će obavljati - AI, upozorio je Hinton.

To bi, pojasnio je, moglo dovesti do dodatnih problema u društvu.

Multimilijarderi koji predvode val umjetne inteligencije, poput Elona Muska, Marka Zuckerberga i Larryja Ellisona, nisu zaista razmislili o činjenici da "ako radnici ne dobiju plaću, nema tko kupiti njihove proizvode", rekao je Hinton.

To bi, napominje, moglo dovesti do dodatni problema u društvu i nestanka društva kakvog sad poznajemo.

Već je ranije upozorio kako je sljedeći korak u razvoju umjetne inteligencije, umjetna opća inteligencija (AGI), veoma blizu.

Do nedavno sam mislio da će proći 20 do 50 godina prije nego što budemo imali umjetnu inteligenciju opće namjene. Sada mislim da bi to moglo biti i za manje od 20 godina, istaknuo je Hinton.

Kako će svijet izgledati u tom slučaju i što će biti s ljudima, ako umjetna inteligencija preuzme sve aspekte njihovog života, teško je uopće zamisliti.