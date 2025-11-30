Antony Jonas nedavno je krvav završio na hitnoj pomoći u Chicagu, gdje mu je rana zašivena, a čini se kako je dobro prošao, s obzirom na to da se radi o ozljedi očnog kapka, jer je moglo nastradati i samo oko. Razlog zašto je završio u bolnici je prilično neuobičajen jer mu je ozljede nanio - robot.

Nije riječ o humanoidnom robotu koji ga je pretukao ili nešto slično, već je riječ o nesretnom slučaju i sudaru s malim dostavnim robotom kakvi su sve češći prizor na ulicama, tj. pločnicima tog američkog grada. Takvi se roboti kreću po pločnicima namijenjenim pješacima, no kako su mali, imaju posebne zastavice vidljivosti, upravo kako bi se izbjegle situacije i nezgode kakva je zadesila Jonasa.

On robota nije vidio jer je u tom trenutku skretao u drugu ulicu pa se spotaknuo od njega i pao - pri čemu mu je zastavica robota ozlijedila oko.

Peticija protiv robota

To je samo jedan od primjera zašto su stanovnici Chicaga počeli s potpisivanjem peticije s kojom traže zabranu takvih robota. U njoj se traži pauziranje ovog testnog programa (koji bi trebao trajati do svibnja sljedeće godine), kao i pristup podacima vezanim uz testiranje, odnosno jesu li pločnici jednako sigurni za pješake od kad su ti roboti na ulicama i kakav je njihov utjecaj na ljude s ograničenom mobilnošću.

U ovom američkom gradu nedavno je počeo pilot-projekt s kojim su dvije kompanije (Coco i Serve) dobile dozvolu za testiranje njihovih malih robotskih dostavnih vozila na ulicama. No stanovnici su nezadovoljni činjenicom što takvi mali roboti s upaljenim svjetlima (koja ih također smetaju) koriste prostor namijenjen samo pješacima koji se moraju pomaknuti kako bi oni prošli, što stvara probleme ljudima u invalidskim kolicima, sa štakama i hodalicama.

To nije jedini problem te mnogi upozoravaju kako je riječ o uređajima opremljenim brojnim kamerama koje konstantno snimaju što se događa oko njih, što mnogi smatraju napadom na njihovu privatnost.

Dok jedni, dakle, pišu peticije i mirnim putem traže pauziranje ovog testa, drugi su spremni uzeti stvari u svoje ruke i pozivaju na nasilje: Želim te stvari s čekićem razbiti u komadiće, napisao je jedan stanovnik Chicaga na Redditu.

Iako se ljudi bune, treba naglasiti kako je broj ovakvih dostavnih robota na pločnicima brojnih gradova sve veći, a nedavno je i Uber, odnosno njihov dostavni odjel Uber Eats najavio suradnju sa Starship Technologiesom čiji će roboti početi s dostavom hrane na nekim tržištima. Prvo takvo tržište je u Leedsu, no želja je proširiti to partnerstvo i na druge europske gradove.

Izvor: Futurism