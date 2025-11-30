Jedna od stvari koje su obilježile posljednje godine, pogotovo nakon korone pa početka rata u Ukrajini su - inflacija i poskupljenja. Dovoljno je samo pogledati cijene proizvoda i usluga, ali i npr. nekretnina danas i prije nekoliko godina i razlika je šokantna. Treba naglasiti, naravno, kako su tijekom tog razdoblja rasle i plaće, no ne u omjeru u kojem su rasle cijene.

A taj rast cijena ne da se neće zaustaviti, već bi se sljedeće godine mogao drastično povećati - pogotovo kada su u pitanju uređaji poput računala i telefona.

Velika potražnja za čipovima

Ovog puta problem je u memorijskim čipovima, čija je cijena u velikom porastu u posljednje vrijeme. Cijena raste zbog velike potražnje koja uzrokuje nestašicu memorije, a razlog te potražnje je umjetna inteligencija kojoj su potrebni brojni čipovi.

Zbog toga se proizvođači čipova fokusiraju na potrebe umjetne inteligencije, što im je financijski isplativije, nego proizvoditi memorijske čipove za računala i telefone. S obzirom na to da proizvodne kapacitete usmjeravaju na AI industriju, smanjena je ponuda memorije za proizvode potrošačke elektronike.

A prema tržišnim zakonima, kada je potražnja velika, a ponuda pada, dolazi do rasta cijena.

Kako su ranije prenijeli na stranici South China Morning Post, situacija bi se mogla dodatno pogoršati jednom kada Nvidia počne koristiti čipove (LPDDR4) koji se ponajviše koriste u pametnim telefonima i serverima u svojim AI poslužiteljima. U Kini je cijena memorijskih čipova već sada u tako velikom porastu da su cijene u odnosu na razdoblje prije 6 mjeseci udvostručene, a neke su skočile i više puta.

Skuplji i nadolazeći iPhone?

Prema predviđanjima Counterpointa, nestašica memorijskih čipova već sada je uzrokovala povećanje troškova materijala od 15 posto za neke modele pametnih telefona, a kako će se ta nestašica nastaviti, jasno je kako će to povećanje u budućnosti biti još veće.

Proizvođači telefona za sada se snalaze na različite načine pa tako “poduzimaju što god mogu” kako bi ublažili te rastuće troškove. Među inim, pokušavaju iskoristiti neke stare module zaslona ili kamera te smanjiti tehničke specifikacije, ali neki ne mogu izbjeći ono najgore za potrošače - povećanje cijena, što možemo očekivati u novijim modelima.

Na Tech Timesu kažu kako bi ta poskupljenja sljedeće godine mogli osjetiti i kupci nove generacije Appleovih telefona. Iako će u ovoj kompaniji pokušati napraviti sve što je u njihovoj moći, analitičari predviđaju kako bi telefoni iPhone Pro i Pro Max mogli “značajno poskupjeti” te se spominje povećanje cijena od 50 do čak 100 dolara za modele iz serije Pro.