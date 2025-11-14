Južnokorejski div Samsung Electronics podigao je u studenom cijene pojedinih memorijskih čipova za čak 60 posto u odnosu na rujan, rekla su dva upućena izvora. U listopadu najveći proizvođač memorijskih čipova u svijetu odgodio je njihovu objavu. Izvori objašnjavaju da se pojedinosti o cijenama obično objavljuju svaki mjesec.

Trenutno vlada nestašica memorijskih čipova zbog globalne utrke u gradnji podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju i brojni veliki proizvođači servera i graditelji podatkovnih centara polako se mire s pomišlju da neće dobiti ni približno dovoljno čipova, kaže predsjednik distributera poluvodiča Fusion ‌Worldwide Tobey Gonnerman.

Kupci plaćaju ekstremno više cijene, dodaje Gonnerman

Samsungove cijene u ugovorima o isporuci čipova 32GB DDR5 poskočile su u studenom na 239 dolara, navodi. U rujnu stajali su po njegovim riječima 149 dolara.

Južnokorejski div podigao je i cijene 16GB DDR5 čipova i 128GB DDR5 čipova, za nekih 50 posto, na 135 odnosno 1.194 dolara. Cijene ​64 GB DDR5-a i 96 GB DDR5-a porasle su pak više od 30 posto, navodi čelnik Fusion Wolrdwidea.

Ozbiljna nestašica čipova

DDR ‍memorijski čipovi koriste se u serverima, računalima i drugim uređajima i privremenom pohranom podataka i njihovim brzim prebacivanjem podupiru računalne kapacitete.

Rast cijena čipova potvrdio je i drugi izvor, koji je informacije dobio od Samsunga, ali je želio ostati anoniman jer nisu javne.

Samsung nije želio komentirati navode o cijenama.

Nestašica čipova toliko je ozbiljna da su neke tvrtke krenule u paničnu kupnju, tvrde rukovoditelji i izvori iz industrije

Najveći kineski proizvođač čipova SMIC upozorio je pak u petak da su klijenti zbog nestašice memorijskih čipova suzdržaniji u narudžbi drugih vrsta čipova koje također ugrađuju u svoje proizvode.

Samsung je donedavno kaskao za konkurencijom u proizvodnji sofisticiranih čipova za umjetnu inteligenciju, napominje Reuters.