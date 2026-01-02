Starlink je najavio velike promjene u svom sustavu satelita koji osiguravaju satelitski internet diljem svijeta.

Kako je prvog dana 2026. godine izjavio potpredsjednik SpaceX-a za Starlinkovo inženjerstvo, Michael Nicolls, započet će s rekonfiguracijom svoje satelitske konstelacije.

Pojasnio je kako će tijekom 2026. godine tako svi Starlinkovi sateliti promijeniti visinu na kojoj se nalaze u orbiti i sa 550 kilometara spustiti se na 480 kilometara od Zemljine površine. Nicolls je taj potez objasnio povećavanjem sigurnosti u svemiru.

Starlink is beginning a significant reconfiguration of its satellite constellation focused on increasing space safety. We are lowering all @Starlink satellites orbiting at ~550 km to ~480 km (~4400 satellites) over the course of 2026. The shell lowering is being tightly… — Michael Nicolls (@michaelnicollsx) January 1, 2026

Odluka je donesena u zanimljivom trenutku. Kako podsjeća Reuters, u prosincu je jedan Starlinkov satelit doživio "anomaliju u svemiru" te stvorio "malu količinu krhotina". Prema podacima iz SpaceX-a vjerojatno je došlo do nekakve eksplozije u samom satelitu što je rezultiralo njegov pad od četiri kilometra u visini. Takve nesreće su za SpaceX odnosno Starlink veoma rijetke, ali nisu nemoguće.

Nicolls je u objavi na platformi X pojasnio kako će snižavanje orbite rezultirati "zgušnjavanjem Starlinkovih orbita i povećati sigurnost u svemiru". Dodao je kako je broj objekata koji se smatraju svemirskim otpadom i planiranih satelitskih konstelacija na visini manjoj od 500 kilometara manji, što će dodatno smanjiti ukupnu vjerojatnost sudara.

S obzirom na to da Starlink trenutno u orbiti ima gotovo 10 tisuća satelita, jasno je da je u tvrtki imperativ održati ih sve sigurno u orbiti.

Inače, treba istaknuti kako se posljednjih godina broj satelita i drugih letjelica u Zemljinoj orbiti naglo povećao, a s obzirom na najavljena nova lansiranja, bit će samo još veći. To predstavlja poseban izazov za tvrtke, jer treba osmisliti orbite koje će omogućiti satelitima i letjelicama da obave svoje zadaće, a da pri tome ne ugrožavaju druge objekte u orbiti.