Planovi velikih tehnoloških kompanija u posljednje vrijeme jasno pokazuju kakva su razmišljanja njihovih lidera o gadgetu budućnosti za kojim bi za nekoliko godina mogla postojati velika potražnja, a mogao bi prilično promijeniti način na koji koristimo tehnologiju. Riječ je o pametnim naočalama te je trenutačno na ovom tržištu najbolje pozicionirana Meta.

Zuckerbergova kompanija do sada je predstavila nekoliko modela naočala, pri čemu je posljednji model Meta Ray-Ban Display privukao najviše pažnje. Ovaj model ima ugrađen zaslon i podršku za umjetnu inteligenciju, a s njima se može upravljati glasom, kao i gestama putem posebne Metine narukvice koja prepoznaje signale mišića.

Pametne naočale kao najveće nasljeđe Tima Cooka

Velike Zuckerbergove ambicije oko dominacije na ovom tržištu uskoro će se naći pred velikim izazovima jer će se tijekom sljedećih nekoliko godina u prodaji pojaviti više novih modela pametnih naočala. Takav model, saznali smo ovog tjedna, priprema i OpenAI i bit će prilično zanimljivo vidjeti što planiraju, no najveći izazov trebao bi predstavljati - Apple.

Za izvršnog direktora ove tvrtke Tima Cooka pametne naočale su trenutačno jedina stvar koja ga zanima, komentirao je krajem prošle godine poznati analitičar Mark Gurman. Iako je Cook kao nasljednik Stevea Jobsa nadmašio očekivanja i najvećih optimista, uspjeh Applea ponajviše se vezuje uz “Jobsov proizvod”. Naravno, riječ je o iPhoneu.

Prije nego napusti mjesto CEO-a tvrtke, i Cook želi u nasljeđe ostaviti jedan takav gadget koji će definirati sljedeće desetljeće Applea. To bi trebale biti Apple Glasses, pametne naočale s podrškom za proširenu stvarnost na kojima već neko vrijeme rade, a predstavljanje je sve bliže.

Akvizicija teška 2 milijarde dolara

U odnosu na konkurenciju, naglašavaju na stranici 9to5Mac, Appleove pametne naočale mogle bi imati jednu veliku, za neke možda čak i presudnu prednost.

Ključ za to mogao bi biti u nedavno preuzetoj kompaniji Q.ai. Apple je ovu tvrtku platio čak 2 milijarde dolara te je jasno da nisu dali tako veliki novac da s njom nemaju velike planove. Naime, ova je prilično tajnovita tvrtka specijalizirana za razvoj sustava strojnog učenja koji mogu prepoznati tihi govor i šaputanje. S obzirom na to da bi upravo govor trebao biti primaran način upravljanja pametnim naočalama, takva se tehnologija čini idealnom. Također, Q.ai čak istražuje sustave za prepoznavanje pokreta lica, kako bi mogli razumjeti govor čak i u potpunoj tišini.

Iako ćemo se možda u budućnosti na to naviknuti, jasno je kako danas na ljude koji na glas razgovaraju sa svojim naočalama i daju im nekakve upute možemo gledati s podsmijehom. Ako Apple zaista uspije implementirati tehnologiju tihog govora (čak i u glasnim uvjetima), to bi zaista moglo olakšati život korisnicima pametnih naočala i omogućiti im upravljanje opcijama bez uznemiravanja ljudi u blizini konstantnim glasnim razgovorom s naočalama. U tom slučaju, tvrde na 9to5 Macu, to će biti njihov veliki as u rukavu koji bi njihov gadget mogao staviti ispred konkurencije.

