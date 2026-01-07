Mark Zuckerberg je prošlog rujna na konferenciji Meta Connect predstavio pametne naočale Meta Ray-Ban Display, s početnom cijenom od 799 dolara. S ugrađenim zaslonom i podrškom za umjetnu inteligenciju, ove naočale kombiniraju klasični Ray-Ban dizajn s modernom tehnologijom, a njima se može upravljati gestama putem posebne Metine narukvice koja prepoznaje signale mišića.

Zahvaljujući zaslonu, ugrađenoj kameru i mikronu te podršci za AI, korisnici mogu pristupati porukama, obavijestima pa čak i koristiti videopozive putem WhatsAppa i Messengera bez potrebe za vađenjem telefona iz džepa, a omogućene su i napredne opcije navigacije i prijevoda - sve direktno na minijaturnom zaslonu naočala.

Ništa od prodaje na drugim tržištima

Meta Ray-Ban Display u SAD-u su se u prodaji pojavile nedugo nakon predstavljanja (krajem rujna), a iz ove su tvrtke planirali početkom ove godine proširiti njihovu dostupnost i na druga tržišta - Veliku Britaniju, Kanadu, Francusku i Italiju. Ipak, ovog tjedna iz Mete su objavili kako će tu međunarodnu prodaju - odgoditi.

Naime, zbog velike potražnje na američkom tržištu (lista čekanja proteže se dugo kroz ovu godinu), svi modeli koji se proizvedu, odmah se i prodaju. Potražnja je puno veća nego što smo očekivali. Čim proizvedemo stvari, donosimo ih u trgovine, a one se rasprodaju pa ćemo i dalje nastaviti s tim, komentirao je situaciju s Metinim naočalama glavni tehnološki direktor tvrtke Mete Andrew Bosworth.

Proces kupovine ovih naočala prilično se razlikuje od klasične kupovine u trgovinama i online. Naime, postoji procedura koju je potrebno obaviti prije kupovine, a ona obuhvaća dogovaranje sastanka na prodajnom mjestu, gdje zaposlenici prvo moraju napraviti demonstraciju i ljudima objasniti koje su sve mogućnosti naočala i kako ih koristiti.

Hoće li jednom zamijeniti telefone?

Prema Bosworthu, kada su u pitanju novi proizvodi, odnosno nove kategorije proizvoda, nikada ne možete biti sigurni kakva će biti potražnja za njima pa je cilj ostvariti proizvodnju koja će biti u skladu s potražnjom: Nadate se da nećete pogriješiti toliko kao što smo mi ovdje pogriješili. Meti je zato trenutačno fokus na isporuke korisnicima u SAD-u, dok su najavili kako će ponovno razmotriti pristup međunarodnoj dostupnosti naočala.

Osim Mete, i druge kompanije poput Applea i Googlea imaju velike ambicije na tržištu pametnih naočala te se tijekom sljedećih godina očekuje predstavljanje brojnih novih modela ovih uređaja, kao i veliki rast potražnje za njima. Neki analitičari čak vjeruju da bi nam pametne naočale jednom mogle zamijeniti mobitele, odnosno da bi zbog njih s vremenom trebali sve manje koristiti telefone.

Izvor: Business Insider