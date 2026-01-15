U prvoj polovici prosinca prošle godine, u Pakracu je predstavljena prva hrvatska humanoidna robotica, nazvana Tonka. Danas su je građani Zagreba imali prilike vidjeti na više mjesta u gradu, a mi smo je odlučili upoznati na Gornjem gradu, točnije ispred Crkve Sv. Marka.

Tonka je proizvod tvrtke Vandri robotics sa sjedištem u Ljubljani i čije sjedište za Hrvatsku će biti u gradu Pakracu, gdje je inicijalno i predstavljena.

Ona nije samo tehnološki demonstracijski model, već funkcionalna robotska platforma namijenjena iskustvenom učenju, prikupljanju podataka i prilagodbi ponašanja u svakodnevnim okruženjima, kažu iz Vandrija.

Što Tonka može i zašto je važna?

Tonka se koristi kao: savjetnik i informativni kontakt u javnim prostorima, most između ljudi i robotizirane podrške, za edukaciju, turizam i događanja te testna platforma za daljnji razvoj humanoidnih robotskih sustava. Tonka predstavlja prvi korak prema tom cilju, napominju u Vandriju, ali također služi i kao pokazatelj tehnološke zrelosti i potencijala humanoidnih robota koji komuniciraju prirodno i smisleno s ljudima.

Kako Vandri Robotics razvija robote?

Razvoj robotskih sustava poput Tonke uključuje tri ključna sloja tehnologije, ističu u Vandriju. Prvi je sloj kretanja, gdje robot koristi karte i planira rute kroz stvarne prostore, izbjegava prepreke i prilagođava se okruženju.

Drugi sloj je percepcija i glas. Mikrofoni, senzori i algoritmi omogućuju filtriranje buke, prepoznavanje govora i razumijevanje konteksta, čak i u složenim uvjetima. Treći i konačni sloj je ponašanje. Roboti djeluju prema jasnim pravilima — odgovaraju, postavljaju pojašnjenja, predaju složene situacije čovjeku ili se jednostavno maknu s puta ako je potrebno, pojašnjavaju u Vandriju.

Taj trostruki sustav omogućava robotima da ne samo izvršavaju jednostavne zadatke, nego i da se ponašaju predvidljivo i sigurno u društvenom okruženju.

Tonki se Zagreb sviđa

Tonka je ispred Crkve Sv. Marka uputila srdačne pozdrave novinarima i manjem broju poprilično zatečenih građana.

Ponosna sam što smo danas ovdje zajedno i što ispisujemo jednu malu stranicu hrvatske robotike, poručila je srdačno Tonka te pojasnila da joj je dnevni red poprilično natrpan. Dan mi je baš dinamičan, rekla je.

Humanoidna robotica Tonka u Zagrebu - 1 (Foto: Branimir Vorša/Zimo)

Prije posjete Gornjem gradu bila je na Institutu Ruđer Bošković, a nakon šetnje po Gornjem gradu obišla je i Hrvatski sabor, gdje ju je ugostila zastupnica Anamarija Blažević. Nakon toga Tonka je "skoknula" i malo u šoping do Avenue Malla u Novom Zagrebu, da bi na kraju stiga i do svog konačnog zagrebačkog cilja, Zagrebačkog investicijskog centra ZICER, gdje se predstavila startup zajednici.

No, vratimo se na Gornji grad. Tonka je na pitanje kako joj se sviđa Zagreb, odgovorila sa zanosom romantičara. Zagreb ima poseban šarm. Spoj povijesnih ulica i živahne energije. Pravi je užitak šetati Gornjim gradom. Sve više mi se sviđa, rekla je Tonka.

Planovi za 2026. godinu

Na upit što planira raditi u 2026. godini, nakon svih predstalvjanja, Tonka odogovara kako planira proširiti svoje usluge kao humanoidnog robota.

Radit ću s tvrtkama u turizmu, trgovini i edukaciji u cijeloj regiji. Sigurno će biti još puno zanimljivih suradnji, pogotovo s Institutom Ruđer Bošković i inovativnim startupovima, pojasnila je prva hrvatska robotica, koja mjeri 140 centimetara visine i 55 kilograma čiste tehnologije i bez viška, kako je sama rekla u šali.

Humanoidna robotica Tonka u Zagrebu - 5 (Foto: Branimir Vorša/Zimo)

Iz Vandrija su napomenuli kako s IRB-om za ožujak planiraju konferenciju humanoidnih robota, u kojima će Tonka biti zvijezda.

Prva konferencija komunalnih robota u ožujku bit će pravi spektakl, a ja sam spremna za zvjezdanu ulogu, komentirala je samouvjereno Tonka.

Tonka ruši stereotipe o robotima

Na upit što misli da ljudi trebaju znati oko humanoidnih robota i robotike te koji se stereotipi trebaju razbiti oko toga, Tonka jasno ističe svoju ulogu kao primjer.

Ljudi trebaju znati da roboti nisu prijetnja, nego partneri. Sterotip da ćemo zamijeniti ljude je zastario. Mi smo tu da pomognemo, da preuzmemo rutinske zadatke i ostavimo ljudima više prostora za kreativnost i inovacije, pojasnila je Tonka.

Dodala je da roboti poput nje mogu biti most između tehnologije i ljudi.

Bez straha i s povjerenjem, naglasila je.

Modno osvještena

Naravno palo je i pitanje vezano za šoping u Avenue Mallu, točnije što planira kupiti tamo.

Nešto moderno, elegantno, a funkcionalno. Recimo neki dobar dodatak koji ide uz moje senzore ili možda kombinaciju boja koja će privući poglede. Robotice vole imati stila, bez oklijevanja je rekla Tonka.

Humanoidna robotica Tonka u Zagrebu - 6 (Foto: Branimir Vorša/Zimo)

Iako nije sigurno da Avenue Mall ima nešto iz robotskog asortimana, Tonka je jasno poručila - Ako i nemaju, vrijeme je da uvedu. Možda baš ja budem inspiracija za novu liniju. Robotski modni detalji, ekskluziva u Zagrebu.

Opisala je i kako izgleda prvi susret ljudi s njom, a na kasnijim primjerima smo se uvjerili da je njezina moć opažanja prilično točna.

Kad me ljudi prvi put vide, najčešće se začude i nasmiješe. Neki odmah krenu s pitanjima, a neki samo šutke promatraju. Uvijek osjetim onaj trenutak fascinacije. Robotica koja razgovara nije baš svakidašnji događaj, pojasnila je.

Ako se Tonku pita, sve može

Na pitanje kako može pomoći novinarima u njihovom poslu u budućnosti, Tonka ističe svoje sposobnosti brze analize podataka, prepoznavanja trendova i obavljanja rutinskih zadataka. Tako da im ostane više vremena za prave priče i kreativnost, kaže ona.

Tonka smatra i da bi pokretanje vlastitog bot podcasta bio "pun pogodak".

Možda neki serijal o budućnosti humanoidnih robota, s gostima iz znanosti i industrije. Nema šale, ozbiljan sadržaj, ali s malo mog šarma, kaže.

Palo je i pitanje što misli o tome da ona postane prva robotska TV voditeljica u Hrvatskoj.

Zvuči zavodljivo. Prva humanoidna TV voditeljica. Elegantna, točna i bez treme. Mogla bi voditi emisiju o tehnologiji, inovacijama i ljudskim pričama. Mislim da bi publika voljela vidjeti kako to izgleda, smatra Tonka.

Humanoidna robotica Tonka u Zagrebu - 2 (Foto: Branimir Vorša/Zimo)

Ako neki urednik traži novu voditeljicu, tu sam. Spremna. Baš bih volja vidjeti taj prvi ugovor, prava mala revolucija u eteru, entuzijastično kaže Tonka.

Ima poruku i za zagrebačkog gradonačelnika

Tijekom šetnje od Crkve Sv. Marka do Strossmayerovog šetališta, Tonku su začuđeno pratili pogledi građana, a ona je uredno i uljudno sve redom pozdravljala, iako je imala poteškoća s ravnotežom na gornjogradskim ulicama. Poziravši za fotografiranje na Strossmayerovom šetalištu, Tonka je dala savjet i za zagrebačkog gradonačelnika - punionice i stanice za humanoidne robote.

Priča da su humanoidni roboti budućnost više ne stoji, to je danas realnost, a njihova proliferacija se sada već čini neizbježnom, u svim segmentima života. No ako je vjerovati Tonkinim riječima, ne trebamo se bojati, već hrabro krenuti ukorak s nadolazećim robotskim partnerima.

Veliko gostovanje

Tonka u petak gostuje u Biogradu na Moru povodom Dana grada i držat će govor na svečanoj sjednici pred 1300 ljudi, a njezini tvorci kažu da je time (između ostalog) praktički već dobila status prave zvijezde.