U rad je puštena zajednička platforma za razmjenu softvera otvorenog koda akademske i znanstvene zajednice Republike Hrvatske OpenCode.HR (https://opencode.hr).

Kako ističu iz Srca, platforma otvorenog programskog koda OpenCode.HR omogućuje korisnicima iz akademske i znanstvene zajednice sigurnu suradničku okolinu za razvoj, uporabu i dijeljenje programskih rješenja i projekata otvorenog koda. OpenCode.HR istovremeno potiče transparentnost i otvorenost te olakšava dijeljenje znanja, jer se pomoću ove platforme softver otvorenog koda može dijeliti i zajednički razvijati kao i prilagođavati raznim korisničkim potrebama, neovisno o tome tko je inicijalni autor.

Platforma OpenCode.HR nastala je kao inicijativa Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu te Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a realizirana je na infrastrukturi Srca.

Namijenjena je studentima koji rade projektne, seminarske i završne radove, znanstvenicima koji razvijaju znanstveni softver, nastavnicima koji žele dijeliti materijale, kod i primjere te održavati vježbe, timovima koji surađuju na projektima kao i svima koji objavljuju alate otvorenog koda. Pristup se ostvaruje putem elektroničkog identiteta iz sustava AAI@EduHr ili drugog ovjerenog oblika autentikacije.

Zajedničkim razvojem platforme uspostavili smo kvalitetne temelje za dugoročno održavanje, standardizaciju i dijeljenje softvera otvorenog koda na nacionalnoj razini i to na pouzdanoj i uvijek dostupnoj infrastrukturi Srca. Okupljanjem zajednice u ovoj inicijativi dodatno promičemo otvorenost programskog koda te potičemo otvorenu znanost i otvoreno obrazovanje, a time jačamo i digitalnu suverenost, unapređujemo učinkovitost i potičemo međuinstitucionalnu suradnju, istaknuo je ravnatelj Srca Ivan Marić.

Korisnici platforme OpenCode.HR mogu biti osobe s važećim identitetom u sustavu AAI@EduHr, članovi ustanova uključenih u projekt OpenCode.HR te osobe kojima pristup odobravaju administratori na matičnim ustanovama.

Otvorena znanost predstavlja temelj suvremenog znanstvenog i inovacijskog ekosustava, kojom se promiču pravednost, održivost i demokratičnost. Ona ne podrazumijeva samo otvoren pristup rezultatima istraživanja, već i širi skup vrijednosti koje uključuju otvorenost, dostupnost, interoperabilnost i provjerljivost istraživačkog rada. Upravo ti stupovi omogućuju veću kvalitetu istraživanja, brži prijenos znanja te jačanje povjerenja između znanstvene zajednice i društva u cjelini. Pokretanjem nove platforme dodatno se osnažuje suradnja između inicijatora OpenCode.HR, ali i šire akademske i poslovne zajednice. Platforma stvara prostor za razmjenu podataka, zajednički razvoj rješenja temeljenih na otvorenom kodu te povezivanje stručnjaka iz različitih područja. Takav oblik suradnje otvara mogućnosti za stvaranje mreža i centara izvrsnosti koji se razvijaju oko zajedničkih istraživačkih interesa i razvojnih izazova, a čiji rezultati donose dodatnu vrijednost za društvo i gospodarstvo, naglasio je prof. dr. sc. Vedran Bilas, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovanjem u projektu izrade platforme OpenCode.HR Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu aktivno radi na implementaciji svoje Strategije razvoja za razdoblje od 2025. do 2029. godine i provedbi ciljeva vezanih uz poticanje otvorene znanosti u području istraživanja i znanstvene djelatnosti. Vjerujemo da će platforma našim djelatnicima i studentima omogućiti još bolju suradnju i ostvarivanje iskoraka bilo da se radi u području nastave, znanstvenih istraživanja ili projektnog rada, dodala je prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, dekanica Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Razvojem kolaboracijske platforme, koja će omogućiti povezivanje akademske i znanstvene zajednice, uspostavljaju se temelji za učinkovitiju razmjenu programskih kodova i provedbu zajedničkih projekata. Vjerujemo da će hrvatski istraživači prepoznati prednosti koje im donosi OpenCode.HR i iskoristiti puni potencijal infrastrukture koja im se stavlja na raspolaganje, dopunio je prof. dr. sc. Tomislav Matić, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Uz sigurno dijeljenje izvornog koda kroz Gitlab, platforma OpenCode.HR omogućuje izradu i održavanje tehničke dokumentacije u Wiki-sustavu te komunikaciju i razmjenu znanja putem Foruma. Također, u trenutku puštanja u rad platforma OpenCode.HR, uz središnji repozitorij projekata koji omogućuje njihovo pretraživanje i pregled, omogućuje i korištenje dodatnih razvojnih alata poput zbirke alata za rad s podacima, formatima i razvojnim zadacima (IT Tools), alata za izradu dijagrama, skica i vizualnih prikaza (Excalidraw), alata za kolaborativno pisanje, bilješke i prezentacije (HedgeDoc), editora README kao i sustava za odabir licencije (OSI).

Uz sve navedeno platforma OpenCode.HR sadrži i brojne edukativne sadržaje dostupne online u obliku priručnika, uputa, interaktivnih tečajeva koji korisnicima omogućavaju unapređenje znanja i vještina, a Srce planira i održavanje edukacija uživo od kojih će se prva održati tijekom godišnje konferencije Srca Dani e-infrastrukture Srce DEI 2026., zaključio je na kraju voditelj projekta OpenCode.HR Mijo Đerek je zaključio: