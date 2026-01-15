Google je najavio lansiranje nove testne opcije u svom AI modelu Gemini koja će omogućiti njihovoj umjetnoj inteligenciji da na upite korisnika odgovore bazira na njihovim aktivnostima unutar aplikacija iz Googleova ekosustava. Na početku će AI imati pristup Gmailu, fotografijama te povijesti pretraživanja interneta i YouTubea. Zahvaljujući informacijama koje pokupi iz tih aplikacija, Googleova umjetna inteligencija moći će davati bolje i preciznije, odnosno - personalizirane odgovore.

Tijekom narednog razdoblja ova će značajka biti dostupna samo korisnicima u SAD-u (i to pretplatnicima Googlea AI Pro i Ultra) te se neće aktivirati automatski, već će je korisnici morati aktivirati manualno. Iz Googlea su opciju nazvali “osobnom inteligencijom”, a ona će biti dostupna putem weba, kao i verzija Geminija za Androide i iOS, dok je u budućnosti planiraju integrirati i u AI mod pretraživanja.

Personalizirani odgovori

Iako Gemini već neko vrijeme može dohvaćati informacije iz Googleova ekosustava, nova opcija omogućuje korištenja i analiziranja tih podataka, što znači da će Gemini davati odgovore, personalizirane informacije i preporuke koristeći cijeli niz podataka iz Googleovih aplikacija. Npr. njihova umjetna inteligencija će moći povezati niz poruka koje je pronašla u Gmailu s videozapisima koje su korisnici gledali na YouTubeu. Gemini će tako, bez da mu se govori gdje da traži informacije, sam razumjeti kontekst pretrage i davati odgovore.

Glavna prednost povezivanja Googleovih aplikacija, komentirali su iz ove tvrtke, jest što će umjetna inteligencija moći povezivati informacije iz različitih izvora i pronaći točne detalje tako da istovremeno pregledava tekst, fotografije i videa te na temelju toga može dati posebno prilagođene odgovore za svaku osobu. To je naročito važno jer obično važne informacije nikada nisu na jednom mjestu, već se nalaze na različitim izvorima i u različitim formatima.

Napredne sposobnosti povezivanja sadržaja i zaključivanja omogućene su s posljednjim AI modelom kompanije Gemini 3 koji je posebno razvijen za složenije i nijansirane zadatke u kojima je potrebno razumjeti kontekst i povezati informacije iz više različitih izvora.

Olakšava svakodnevicu

Npr. ako tražite informacije o vrsti guma koje bi bile najbolje za određenu vrstu i model automobila, redovna verzija Geminija prikazat će brojne različite specifikacije guma koje odgovaraju općenitom pretraživanju. No nova opcija “osobne inteligencije” mogla bi koristiti podatke iz kalendara i fotografija te, ako prepozna da vas zanima kampiranje i terenska putovanja, tom popisu guma dodat će i gume za različite terene.

Ovaj je primjer podijelio potpredsjednik aplikacije Gemini i Google Labsa Josh Woodward koji je u objavi na blogu napisao kako mu je ta personalizacija olakšala svakodnevicu.

Izvor: Cnet