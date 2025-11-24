Kako bi umjetna inteligencija mogla točno odgovarati na pitanja korisnika, rješavati probleme, pomoći ljudima da budu produktivniji potrebni su joj - podaci. Kompanije koje treniraju AI zato žele imati pristup što većoj količini podataka, kao i što kvalitetnijim podacima. No znači li to da velike kompanije pristupaju privatnim podacima korisnika bez njihova znanja?

Prošli tjedan poznati bloger Dave Jones iz Malwarebytesa u objavi na platformi X upozorio je sve korisnike Gmaila kako im je automatski aktivirana opcija koja Gmailu dopušta pristup njihovim privatnim porukama i privitcima u mailovima za treniranje umjetne inteligencije. Savjetovao je deaktivaciju tih pametnih opcija u Gmailu, što je moguće napraviti unutar postavki ovog mail servisa.

Kako bi deaktivirali te opcije potrebno je kliknuti na kotačić u gornjem lijevom dijelu i nakon toga kliknuti na postavke. Među brojnim postavkama vezanim za ovaj mail servis, potrebno je isključiti pametne značajke na Gmail, Chat i Meet. U opisu tih značajki stoji kako se time dopušta da Gmail, Chat i Meet koriste vaš sadržaj i aktivnosti na tim proizvodima za pružanje pametnih značajki i personalizacije doživljaja.

Javili se iz Googlea

Ispod te opcije nalazi se i "Upravljanje postavkama pametnih značajki Workspacea". Među inim, te se opcije koriste za prikaz događaja iz Gmaila u kalendaru (npr. prikaz planiranih letova), personalizirano pretraživanje, stvaranje sažetaka sadržaja itd. Tu trebate isključiti obje prikazane opcije - “Pametne značajke na Google Workspaceu” i "Pametne značajke na drugim Googleovim proizvodima”.

Te su opcije, dakle, automatski aktivirane te ih je potrebno deaktivirati, barem prema Jonesu.

Ekipa iz Googlea ipak ima drugu priču. Oni su, naravno, demantirali korištenje korisničkog sadržaja za treniranje Geminija te podsjećaju kako su neke od tih opcija dostupne više godina, odnosno prije nego su uopće i predstavili svog AI asistenta. Dio korisnika optužio ih je i za automatsku promjenu postavki i dopuštenja unutar Gmaila, što su, naravno, također demantirali.

Inače, ova je kompanija počela s korištenjem umjetne inteligencije u Gmailu krajem 2023. godine, kada su u integrirali tu tehnologiju u svoju blokator neželjene pošte. Nakon toga predstavili su i pomoćnika za pisanje koji je također baziran na umjetnoj inteligencija, a kompanija AI koristi i za stvaranje sažetaka, kao i u drugim alatima u njihovoj tražilici.

