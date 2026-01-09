IKEA okreće novu stranicu nakon partnerstva sa Sonosom, no lekcije iz te suradnje vidljive su u njenom najnovijem proizvodu, zvučniku Kallsupu. Predstavljen na CES-u 2026 u Las Vegasu, taj mali bluetooth kockasti zvučnik, koji stane u svačiji dlan, predstavlja IKEA-in nov i potpuno drugačiji pristup audio uređajima.

Jedno od njegovih doista najvećih oružja jest cijena, koja iznosi samo 10 eura, a Kallsup je izravni odgovor IKEA-e na visokokvalitetne Sonosove proizvode. Unatoč pristupačnoj cijeni, pruža solidnu kvalitetu zvuka, piše portal Tech Radar. Zvučnik je lagan, moguće ga je slagati s drugim elementima u kući zbog njegovog kockastog dizajna s jasnim rubovima i jednom mrežicom za zvučnik. Dva gumba na vrhu služe za uparivanje i reprodukciju zvuka.

Vjerno IKEA-inom prepoznatljivom stilu, njihove zvučne kockice dolaze u živopisnim nijansama limete, zelene, ružičaste i bijele.

Tehnički, Kallsup podržava Bluetooth 5.3 i omogućuje povezivanje s do 100 Kallsup jedinica jednostavnim pritiskom gumba. Punjiva baterija pruža 20 sati reprodukcije pri 50 posto jačine zvuka, a korisnici mogu zamijeniti unutarnju bateriju i običnim baterijama za dugotrajnije korištenje kad nema pristupa izvoru napajanja. Kallsupova ugrađena baterija puni se putem USB-C priključka.

Kallsup proširuje IKEA-in audio asortiman uz Kalglass, gljivasti zvučnik koji djeluje i kao hibridna lampa, te Solskydd zidni zvučni disk. Cijene izvan SAD-a varirat će kada proizvod stigne u IKEA-ine centre, u travnju ove godine.

