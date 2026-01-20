Ministar Davor Božinović poručio je u utorak da policija istražuje nove internetske prijevare u obliku zahtjeva za resetiranjem lozinki na društvenim mrežama, istaknuvši kako je riječ o međunarodnom kriminalu te je pozvao građane da ne otvaraju poruke s nepoznatih brojeva.

Građane se na prijevaran način navodi da kliknu poveznicu koja ih vodi na lažnu internetsku stranicu nalik originalnoj, gdje se od njih traži unos korisničkih imena i lozinki. Tako počinitelji dolaze do podataka koje potom koriste za daljnje prijevare ili neovlašteni pristup korisničkim računima, uključujući kupnju bonova ili internetsku kupnju, upozorio je ministar unutarnjih poslova upitan o porastu novih internetskih prijevarama o kojima je izvijestio Centar za sigurniji internet.

Taj je centar upozorio kako je u posljednjih nekoliko dana zabilježen porast phishing prijevara, odnosno lažnih e-mailova prema korisnicima Instagrama koji korisnike obavještavaju o navodnom zahtjevu za resetiranjem lozinke, iako oni sami nisu pokrenuli takvu radnju. Cilj je krađa pristupnih podataka i preuzimanje Instagram računa.

Božinović je rekao kako prevaranti građanima šalju i SMS poruke ili obavijesti u kojima se sugerira promjena lozinke, najčešće za račune na društvenim mrežama poput Facebooka, Instagrama i Snapchata, ali i na drugim platformama.

Naglasio je kako policija provodi kriminalistička istraživanja, istaknuvši da je riječ o međunarodnom obliku kriminala koji pogađa velik broj država, osobito unutar Europske unije.

Najbolja obrana od internetskog kriminala svijest je o opasnostima i prevencija. Ako dobijete poruku s nepoznatog broja u kojoj se traži da nešto pošaljete ili promijenite, nemojte klikati na poveznice niti unositi osobne podatke, poručio je Božinović u Zaprešuću gdje je prisustvovao otvorenju obnovljene zgrade javne namjene.