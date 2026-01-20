Ministar Davor Božinović poručio je u utorak da policija istražuje nove internetske prijevare u obliku zahtjeva za resetiranjem lozinki na društvenim mrežama, istaknuvši kako je riječ o međunarodnom kriminalu te je pozvao građane da ne otvaraju poruke s nepoznatih brojeva.tri vijesti o kojima se priča Rezultati su obećavajući Je li napokon riješen najveći problem šećera? Nova alternativa mogla bi poprilično promijeniti prehranu Isključite je odmah! Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost Sindrom autofermentacije Studija potvrdila: Ljudi mogu biti pijani i bez da uopće dotaknu alkohol
Građane se na prijevaran način navodi da kliknu poveznicu koja ih vodi na lažnu internetsku stranicu nalik originalnoj, gdje se od njih traži unos korisničkih imena i lozinki. Tako počinitelji dolaze do podataka koje potom koriste za daljnje prijevare ili neovlašteni pristup korisničkim računima, uključujući kupnju bonova ili internetsku kupnju, upozorio je ministar unutarnjih poslova upitan o porastu novih internetskih prijevarama o kojima je izvijestio Centar za sigurniji internet.
Taj je centar upozorio kako je u posljednjih nekoliko dana zabilježen porast phishing prijevara, odnosno lažnih e-mailova prema korisnicima Instagrama koji korisnike obavještavaju o navodnom zahtjevu za resetiranjem lozinke, iako oni sami nisu pokrenuli takvu radnju. Cilj je krađa pristupnih podataka i preuzimanje Instagram računa.
Božinović je rekao kako prevaranti građanima šalju i SMS poruke ili obavijesti u kojima se sugerira promjena lozinke, najčešće za račune na društvenim mrežama poput Facebooka, Instagrama i Snapchata, ali i na drugim platformama.
Naglasio je kako policija provodi kriminalistička istraživanja, istaknuvši da je riječ o međunarodnom obliku kriminala koji pogađa velik broj država, osobito unutar Europske unije.
Najbolja obrana od internetskog kriminala svijest je o opasnostima i prevencija. Ako dobijete poruku s nepoznatog broja u kojoj se traži da nešto pošaljete ili promijenite, nemojte klikati na poveznice niti unositi osobne podatke, poručio je Božinović u Zaprešuću gdje je prisustvovao otvorenju obnovljene zgrade javne namjene.