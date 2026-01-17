Nakon godina traženja zamjene za šećer, znanstvenici su možda pronašli rješenje koje je, i slatko, i povoljnije za zdravlje. Nova zamjena za šećer koja ima gotovo isti okus, ali znatno manje kalorija, sve je bliže širokoj uporabi.

Jedan malo poznat šećer trenutno prelazi put od laboratorijske znatiželje prema industrijskoj primjeni, nudeći alternativu umjetnim zaslađivačima koji se danas najčešće koriste.

Rijetki šećer poznatog okusa

Tagatoza, rijetki šećer u pitanju, ima okus gotovo jednako sladak kao stolni šećer (saharoza), ali sadrži tek oko trećine njegovih kalorija. Za razliku od saharoze i mnogih umjetnih zaslađivača, ne uzrokuje nagle skokove inzulina, zbog čega je pogodan i za osobe koje kontroliraju dijabetes.

Tagatoza se samo djelomično apsorbira u tankom crijevu, dok se velik dio fermentira u debelom crijevu. Taj je šećer priznat kao siguran za konzumaciju od strane Američke agencije za hranu i lijekove (FDA) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Praktične prednosti

Rana istraživanja upućuju na to da tagatoza ne potiče rast oralnih bakterija povezanih s karijesom. Toplinski je stabilna, što omogućuje njezinu upotrebu i u pečenim proizvodima, poput kolača ili peciva.

Unatoč potencijalu, tagatoza je dosad ostala rijedak oblik šećera. Postoje uspostavljeni postupci za proizvodnju tagatoze, ali oni su neučinkoviti i skupi. Razvili smo način proizvodnje tagatoze inženjeringom bakterije Escherichia coli kako bi djelovala kao sićušne tvornice, opremljene odgovarajućim enzimima za preradu obilnih količina glukoze u tagatozu, rekao je Nik Nair, biološki inženjer s američkog Sveučilišta Tufts u priopćenju objavljenom na stranicama tog sveučilišta.

Enzimi iz sluzave plijesni

U suradnji s tvrtkama Manus Bio iz Sjedinjenih Američkih Država i Kcat Enzymatic iz Indije, tim sa Sveučilišta Tufts ugradio je u bakterije enzim Gal1P iz sluzave plijesni (galaktoza-1-fosfat-selektivnu fosfatazu). Time su postignuti prinosi tagatoze do 95 posto. Studija vezana za to objavljena je u časopisu Cell Reports Physical Science.

Ključna inovacija u biosintezi tagatoze bila je pronalazak enzima Gal1P iz sluzave plijesni i njegovo ugradivanje u naše proizvodne bakterije, rekao je Nair.

Prema tržišnim procjenama, vrijednost tržišta tagatoze mogla bi dosegnuti 230 milijuna eura do 2032. godine.