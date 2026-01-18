Obzirom da brojne tvrtke užurbano implementiraju umjetnu inteligenciju u svoje poslovanje, radi povećanja učinkovitosti i smanjenja troškova, one time nesvjesno mogu potkopati osobine koje ih zapravo razlikuju od drugih.

Mehdi Paryavi, izvršni direktor Međunarodnog autoriteta za podatkovne centre, think tanka sa sjedištem u SAD-u, upozorio je u razgovoru za Business Insider da „široko oslanjanje na iste AI alate prijeti izravnavanju konkurentske prednosti u industrijama, jer tvrtke sve više ovise o identičnim sustavima koji za njih razmišljaju, pišu i donose odluke.“

Smrt inovacije

Paryavi je istaknuo da, kako AI alati postaju jeftiniji i moćniji, tvrtke riskiraju outsourcing načina razmišljanja koji ih je nekad razlikovao od drugih. Ako vi i vaš konkurent koristite istu uslugu, nemate prednost jedni nad drugima. Njihov AI i vaš AI jedan protiv drugog, ne znam tko će pobijediti, kaže Paryavi.

Oslanjanje na slične modele velikih jezičnih sustava (LLM) može dovesti do konvergencije u odlučivanju, rješavanju problema i stilu pisanja, smanjujući kreativnu diverzifikaciju. Ljepota našeg svijeta je u tome što imamo različite izbore, jer razmišljamo različito, rekao je Paryavi i dodao da korištenjem istih AI alata zapravo nestaje inovacija.

Kratkoročna dobit, dugoročan rizik

Iako AI može povećati produktivnost u kratkom roku, Paryavi upozorava da pretjerano oslanjanje erodira stručnost i moć prosudbe. Ne razmišljaju o tome da to isprva može zvučati učinkovitije, produktivnije i jeftinije, ali dugoročno će to biti vrlo skupo, rekao je. Tvrtke riskiraju ovisnost o vanjskim dobavljačima, gube vlastito institucionalno znanje i operativnu samostalnost.

Paryavi je na kraju usporedio AI s atomskom bombom. Ako atomska bomba može fizički uništiti cijelo stanovništvo, AI može kognitivno uništiti čovječanstvo, poručio je i naglasio je da bez jasnih zaštitnih mjera, tvrtke mogu izgubiti dugoročnu tržišnu otpornost zbog brzine i učinkovitosti koju AI alati pružaju.