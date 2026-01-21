U NASA-i odbrojavaju posljednje dane prije lansiranja letjelice s četiri astronauta koji bi trebali obići Mjesec i vratiti se na Zemlju.

Iako točan datum lansiranja nije poznat, u NASA-i ciljaju da to bude najkasnije do travnja 2026. godine.

No, uz četiri astronauta, u svemir možete otići i vi. Točnije, vaše ime.

Naime, NASA ljudima diljem svijeta daje mogućnost da se registriraju na njenoj službenoj stranici i upišu svoje ime i prezime koje će potom biti pohranjeno na SD karticu koja će letjeti unutar Oriona kada se misija Artemis II lansira.

Prema trenutnim podacima gotovo 2,5 milijuna ljudi upisalo je svoje ime na listu, a NASA im je zauzvrat izdala "ukrcajnu popusnicu" koju mogu pogledati na njihovim stranicama.

Želite li i vi biti dio te grupe, možete se prijaviti još samo danas.

Prijava je izuzetno jednostavna. Dovoljno je upisati svoje ime i prezime te odabrati jedinstveni PIN. Čemu PIN? Pa kako biste mogli pogledati svoju ukrcajnu propusnicu. I mi imamo svoju.

Zimo ukrcajna propusnica za Artemis II (Foto: NASA)

Tako će se ZIMO priključiti posadi od četiri astronauta koji će letjeti oko Mjeseca i natrag - NASA-inim astronautima Reidu Wisemanu, Victoru Gloveru i Christini Koch, kao i astronautu CSA-e (Kanadske svemirske agencije) Jeremyu Hansenu. Oni će biti prvi ljudi na raketi SLS (Space Launch System), svemirskoj letjelici Orion i pratećim zemaljskim sustavima koji će ponovno letjeti oko Mjeseca.

Misija će trajati oko 10 dana, a posada će obaviti početne provjere Orionovih sustava i ručno testirati upravljanje letjelicom u blizini Zemlje tijekom prva dva dana misije, prije nego što krene prema Mjesecu.

Kako ističu iz NASA-e, Orionov servisni modul osigurat će potreban poticaj za odvajanje od Zemljine orbite i postavljanje kursa prema Mjesecu. Ovo translunarno injekcijsko paljenje poslat će astronaute na četverodnevno putovanje oko daleke strane Mjeseca u obliku osmice, protežući se više od 230 000 milja od Zemlje. Na maksimalnoj udaljenosti, posada će letjeti otprilike 4 600 milja iza Mjeseca, usput procjenjujući sustave svemirskih letjelica.

Osim ljudi, na Artemis II bit će i nekoliko korisnih tereta koji bi trebali proširiti naše znanje o svemirskom zračenju, ljudskom zdravlju i ponašanju te svemirskoj komunikaciji prikupljajući važne informacije.