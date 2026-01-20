OpenAI je u kratko vrijeme postao jedan od najvrjednijih startupova na svijetu te se sada spremaju za sljedeći, logičan korak - izlazak na burzu. Inicijalna ponuda dionica (IPO) ove tvrtke planirana je već za kraj ove ili, realnije, početak sljedeće godine. Analitičari predviđaju najveći IPO u povijesti te bi vrijednost tvrtke na burzi trebala premašiti bilijun dolara. Prilično impresivno.

Prije izlaska na burzu kompanija želi postaviti svoje prioritete, a osim naravno, ulaganja i razvoja infrastrukture potrebne za ovu tehnologiju, za ovu godinu fokus im je na praktičnoj primjeni umjetne inteligencije. Tako je barem na službenom blogu napisala glavna financijska direktorica tvrtke Sarah Friar.

S AI-jem do boljih rezultata

Objasnila je kako je prioritet smanjivanje jaza između onog što AI sada omogućuje i načina na koji je ljudi, kompanije i zemlje svakodnevno koriste. Pri tome je posebno naglasila neke industrije poput zdravstvene, znanosti i poduzetništva u kojima se AI izravno prevodi u bolje rezultate.

Među inim, ona očekuje kako će se s vremenom, kako se AI bude koristila u znanstvenim istraživanjima, otkrivanju lijekova, energetskim sustavima, financijskom modeliranju itd., pojaviti novi ekonomski modeli, odnosno potencijalni novi izvori prihoda.

Dok s jedne strane žele poticati takvu praktičnu primjenu, a s time i monetizaciju svojih usluga, u isto vrijeme žele osigurati potrebne resurse za pokretanje tih proizvoda, odnosno infrastrukturu i podatkovne centre. Također, potrebno je osigurati i dovoljno energije te je riječ o ogromnim troškovima, dok u isto vrijeme trenutačni prihodi ne prate tako velike troškove. Kako bi osigurali potrebnu infrastrukturu, OpenAI je prošle godine potpisao sporazum s Nvidijom težak 100 milijardi dolara, no iz Nvidije su naknadno upozorili investitore kako nema nikakvih garancija kako će taj sporazum napredovati dalje od objave.

Podsjetimo kako je ova kompanija nedavno napravila još jedan korak prema monetizaciji, odnosno povećanju zarade od korištenja njihovih usluga. Dok korisnici, kompanije i organizacije plaćaju pretplatu za korištenje naprednih verzija ovog chatbota, mnogima je i dalje dovoljna besplatna verzija. OpenAI ne namjerava uvesti neku simboličnu pretplatu za takve korisnike, no zato su najavili integraciju oglasa u ChatGPT. Korisnicima će se tako prikazivati reklame vezane uz njihovu pretragu, pri čemu one neće utjecati na sam odgovor te će biti odvojene od odgovora na upit.

Izvor: CNBC